Google Pixel 8: prezzo WOW e sconto FOLLE su Amazon (solo 582,49€)

Il Google Pixel 8 è uno smartphone di punta Android veramente spettacolare; è piccolo e comaptto ma gode di specifiche tecniche veramente incredibili. Grazie alle offerte folli di Amazon lo potrete portare a casa al prezzo super scontatissimo di soli 582,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che questo è un costo irrisorio per un flagship visto che si potrà portare a casa con un costo degno del miglior midrange. Avrete tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano quindi cosa aspettate a farlo vostro? Il modello in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione “nero ossidiana”.

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

Partiamo dal processore Google Tensor G3 che promette prestazioni eccellenti in ogni condizione ed è coadiuvato dall’intelligenza artificiale. C’è poi un modem 5G per la connettività next-gen e a bordo troverete ben 128 GB di memoria interna (non espandibile). C’è uno schermo OLED da ben 6,2 pollici flat con cornici sottili e un foro per la selfiecam (semplicemente eccellente) ed è dotato della risoluzione FullHD oltre che del refresh rate da 120 Hz. Vi è poi il supporto per l’HDR10; insomma, è perfetto per la visione dei contenuti multimediali online. C’è un comparto fotografico degno di nota con due sensori evoluti che girano video in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio.

Google Pixel 8 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 582,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è da prendere immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.