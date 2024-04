Google Pixel 8 Pro (128 GB): costa solo 879€ su Amazon, corri a prenderlo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando su Amazon oggi; il meraviglioso Google Pixel 8 Pro, nella sua iterazione color “grigio creta”, con 128 GB di memoria interna, costa solo 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comrpese. Si tratta di un prezzo irrisorio per un terminale di punta come questo, dotato di specifiche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante, con un processore da top di gamma e un modem 5G pronto all’uso. Il tutto viene coadiuvato dal supporto dell’intelligenza artificiale e da una serie di chicche software presenti nella versione stock di Android. Ricordiamo infatti che il device è realizzato dalla compagnia americana che produce anche Android. Cosa aspettate a farlo vostro, dunque?

Google Pixel 8 Pro: ecco perché comprarlo su Amazon

Lo smartphone di Google viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; ciò significa che non dovrete spendere neanche un singolo centesimo per portarvelo a casa. Non di meno, potrete usufruire di ulteriori vantaggi esclusivi: pensiamo al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti, ma anche al pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fra le altre cose ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata; a questa cifra dunque (879,00€, IVA inclusa) non potete perdervelo.

Google Pixel 8 Pro ha uno schermo da otlre 6,7 pollici QHD con refresh rate adattivo, supporto all’HDR e molto altro ancora. La back cover è in vetro lucido e supporta la ricarica wireless e, a proposito, la batteria è adattiva, quindi si adeguerà alle vostre abitudini, necessità e esigenze. Con un costo così non potete lasciarvelo sfuggire: correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.