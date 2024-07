Google Pixel 8 Pro a 300 EURO IN MENO: sconto MAI VISTO PRIMA

Oggi è il momento giusto di rinnovare il tuo smartphone approfittando di un’offerta mai vista prima! Su Amazon il Google Pixel 8 Pro è disponibile a soli 859 euro grazie ad un mega sconto del 26%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche del Google Pixel 8 Pro

Il Google Pixel 8 Pro è uno degli ultimi gioiellini lanciati sul mercato in fatto di smartphone, e si contraddistingue per specifiche tecniche all’avanguardia mai viste prima!

Innanzitutto è dotato del nuovo chip Google Tensor G3 che è progettato con l’Intelligenza Artificiale di Google e che rende tutto molto più veloce, fluido ed efficiente. Ha anche un immersivo display da 6,7″ che offre immagini più realistiche che mai e dai dettagli super precisi.

Questo modello di caratterizza, inoltre, per un sistema a quattro fotocamere di livello professionale con il miglior zoom mai visto su uno smartphone Pixel. Questo vuol dire che potrai scattare foto impeccabili dai colori vividi e con particolari cinematografici. Allo stesso modo, anche i video potranno essere girati in alta risoluzione offrendo risultati da vero regista.

Per finire, il dispositivo dispone di una batteria adattiva assurda che offre 24 ore di autonomia se si usa il cellulare normalmente, e fino a 72 ore se si attiva il risparmio energetico.

Oggi su Amazon il Google Pixel 8 Pro è disponibile a soli 859 euro grazie ad un mega sconto del 26%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.