Google Pixel 8 Pro ad un prezzo BOMBA: lo paghi POCHISSIMO con questo COUPON

Se sei alla ricerca di uno smartphone che possa soddisfare ogni tua esigenza ma non vuoi spendere un capitale, allora il Google Pixel 8 Pro è ciò che fa al caso tuo! Nelle tre colorazioni Grigio Creta, Azzurro Cielo e Nero Ossidiana, lo puoi avere tra le mani al costo promozionale di 949,00 euro. E non è finita qui, perché Amazon propone un coupon del valore di 100 euro, per un prezzo finale pari ad appena 849,00 euro! Stiamo parlando di uno smartphone di ultima generazione, che fa del suo bellissimo display da 6,7″ con refresh rate da 120 Hz e del potente processore Google Tensor G3 il suo biglietto da visita. Ad una cifra poche volte così bassa per un top di gamma, avrete la sicurezza di acquistare un telefono che vi durerà a lungo negli anni.

Google Pixel 8 Pro: l’offerta imperdibile di Amazon

Questo potente Google Pixel 8 Pro si presenta con un design molto semplice ed elegante, con finiture che catturano l’occhio e un comparto fotografico incastonato nella parte posteriore della scocca. Presenti ben quattro sensori che garantiscono il massimo della risoluzione e dello zoom anche in condizioni di scarsa luminosità. Foto sempre nitide, funzionalità macro migliorata rispetto alle generazioni precedenti e obiettivo grandangolare da 50 MP sono alcune delle chicche che questo device Google può vantare.

Se siete preoccupati dell’autonomia, con la batteria adattiva non dovrete più temere nulla. La sua durata supera infatti le 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, potrete arrivare anche a 72 ore. Non poteva mancare l’apporto dell’IA, con la Gomma magica per audio che vi tornerà presto utilissima per ridurre i rumori esterni durante le chiamate e la registrazione di contenuti multimediali.

Ultima ma non ultima la funzionalità Migliora video, che va in automatico a correggere colori, illuminazione, stabilizzazione e sgranatura per avere tra le mani delle immagini che nulla hanno da invidiare alle macchine professionali.

