Google Pixel 8 Pro con COUPON di 100€ ancora per qualche ora: CORRI

Vuoi cambiare il tuo vecchio smartphone, con uno nuovo e anche low-cost? Pensa, che oggi troverai il Google Pixel 8 Pro a solamente 399,90€, invece che a 509€. Si tratta di un mega affara del giorno su Amazon, non ti resta che andare subito a vederlo ed approfittarne prima che finisca!

Non attendere ancora altro tempo, perché ne restano ancora pochissimi pezzi su Amazon. Se corri adesso a vederlo, lo troverai con tanto di sconto del 14% + coupon di 100€. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Google Pixel 8 Pro, colore nero

Se stavi cercando uno smartphone ad un prezzo super economico e davvero super, non puoi perderti questo Google Pixel 8 Pro. Con un ottimo display da gustarti tutto.

Il nuovo chip Google Tensor G3 è progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia per foto e video, nonché per essere utile in modi più intelligenti. Inoltre, rende Pixel super veloce ed efficiente.

L‘immersivo display da 6,7″ rende tutto nitido. La frequenza di aggiornamento si adatta in modo intelligente tra 1 e 120 Hz per garantire prestazioni reattive. La batteria adattiva può durare oltre 24 ore1 e, con il risparmio energetico estremo, fino a 72 ore. Inoltre si ricarica più velocemente che mai.

Pixel 8 Pro ha quattro fotocamere di livello professionale con il miglior zoom mai visto finora su Pixel. I controlli Pro consentono di usare impostazioni avanzate e di scattare immagini alla massima risoluzione.

Corri adesso su Amazon, prima che termini l’offerta shock su questo Google Pixel Pro 8. Solo per oggi lo troverai con tanto di sconto del 14% + coupon di 100€. Non riuscirai a resistere a questo mega affare su Amazon, approfittane ora. Sta andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.