Google Pixel 8 Pro in SVENDITA FOLLE: oggi è tuo a 390 EURO IN MENO

Hai intenzione di cambiare il tuo vecchio smartphone? Allora abbiamo la soluzione perfetta per te ad un prezzo bomba! Si tratta del Google Pixel 8 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 773 euro con uno sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 390 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offertona del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8 Pro: tutte le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 8 Pro è uno degli smartphone più innovativi del momento, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero stracciato.

La sua caratteristica di punta è sicuramente il nuovissimo chip Google Tensor G3 che è progettato con l’IA di Google e quindi è in grado di offrire funzionalità all’avanguardia per foto e video oltre a rendere qualsiasi operazione super fluida e velocissima.

Inoltre è dotato di un immersivo display da 6,7″ che offre immagini super nitide e dai dettagli minuziosi, oltra a garantire una visibilità eccezionale in qualsiasi condizione luminosa quindi anche sotto il sole diretto. La batteria super potente non è da meno infatti può durare oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, fino a 72 ore. In questo modo sarà possibile utilizzare lo smartphone anche in modo intensivo per giorni e giorni senza il rischio di rimanere a corto di energia.

Per finire, questo modello vanta ben quattro fotocamere di livello professionale con il miglior zoom mai visto finora su Pixel.

