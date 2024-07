Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro: l'ACCOPPIATA vincente a quasi 400 EURO IN MENO

Oggi su Amazon è diponibile un bundle pazzesco ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’accoppiata formata dal Google Pixel 8 Pro e gli auricolari Pixel Buds Pro, al momento disponibili a soli 995 euro grazie ad uno sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai rispamiare complessivamente ben 392 euro, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8 Pro + Pixel Buds Pro: le specifiche dei dispositivi

Oggi il bundle fantastico formato dal Google Pixel 8 Pro e dagli auricolari Pixel Buds Pro è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero da capogiro.

Il Google Pixel 8 Pro è dotato del nuovissimo chip Google Tensor G3 progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia per foto e video, oltre a garantire operazioni sempre efficienti e super utili in ogni momento.

Inoltre ha un immersivo display da 6,7 pollici e una batteria adattiva che può durare oltre 24 ore e, con il risparmio energetico estremo, fino a 72 ore.

Allo stesso modo, gli auricolari Pixel Buds Pro sono dotati di driver da 11 mm personalizzati e dell’equalizzatore del volume che garantiscono un suono di alta qualità a qualsiasi volume.

In più, sfruttando la funzionalità Silent Seal, la cancellazione attiva del rumore si adatta a te, elimina i suoni provenienti dall’esterno e rende la musica più avvolgente silenziando i rumori ambientali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.