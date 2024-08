Google Pixel 8 Pro: solo per OGGI li paghi 350 EURO IN MENO

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Ti consigliamo senza dubbio il Google Pixel 8 Pro, oggi disponibile su Amazon a 809 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8 Pro è un modello di ultimissima generazione che oggi puoi trovare ad un prezzo davvero stracciato su Amazon.

Si contraddistingue per il nuovissimo chip Google Tensor G3, progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia e prestazioni super efficienti per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione.

Allo stesso modo l‘immersivo display da 6,7″ e la frequenza di aggiornamento tra 1 e 120 Hz offre immagini sempre nitide e realistiche, con una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce quindi anche sotto il sole diretto.

Anche i tuoi scatti risulteranno sempre impeccabili grazie alle quattro fotocamere di livello professionale con il miglior zoom mai visto finora su Pixel. Inoltre potrai sfruttare funzionalità all’avanguardia per attivare impostazioni avanzate e scattare immagini alla massima risoluzione. Stesso discorso vale per i video: in questo caso la Gomma magica per audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento e per mettere in risalto i suoni desiderati.

Oggi il Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon a 809 euro con un mega sconto del 30%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.