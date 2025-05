Google Pixel 9: con la maxi offerta Amazon oggi risparmi 200€

Approfitta subito di questa offerta imperdibile sul Google Pixel 9, il dispositivo che unisce tecnologia avanzata e intelligenza artificiale a un prezzo mai visto prima. Con uno sconto eccezionale di 200 euro, puoi acquistarlo su Amazon a soli 699 euro, risparmiando il 22% rispetto al prezzo di listino.

Design e display che conquistano

Il Google Pixel 9 è un gioiello tecnologico, perfetto per chi cerca un mix di estetica e prestazioni. Il suo display OLED Actua da 6,3 pollici offre colori vividi e una luminosità straordinaria, garantendo un’esperienza visiva immersiva anche sotto la luce diretta del sole. La finitura in vetro e i bordi curvi aggiungono un tocco di eleganza che lo distingue dalla massa.

Se ami la fotografia, il Google Pixel 9 è il compagno ideale. La sua fotocamera principale da 50 megapixel e l’ultra-grandangolare da 48 megapixel sono supportate da funzionalità di editing basate sull’intelligenza artificiale, che ti permettono di migliorare ogni scatto con pochi tocchi. Inoltre, potrai ritoccare anche le foto più vecchie, trasformandole in immagini straordinarie.

Prestazioni e longevità

Sotto la scocca, il Pixel 9 è alimentato dal potente processore Google Tensor G4, affiancato da 12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. La batteria da 4700mAh, con supporto alla ricarica rapida da 27W e wireless da 15W, ti accompagna per 24 ore di utilizzo, estendibili fino a 72 ore in modalità risparmio energetico.

Un altro punto di forza è il supporto a lungo termine: Google garantisce 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza, un aspetto che rende questo dispositivo un investimento duraturo.

Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale, il Pixel 9 diventa un assistente personale che ti aiuta a gestire le attività quotidiane con facilità. Dalla pianificazione di progetti alla gestione dei tuoi impegni, tutto è reso più semplice e intuitivo, sfruttando appieno i servizi Google come Drive, Maps e Assistant.

Con caratteristiche come la connettività 5G, il supporto a Wi-Fi 7 e la certificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua, il Google Pixel 9 è un dispositivo completo e affidabile. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquistalo su Amazon a un prezzo straordinario di 699 euro con uno sconto del 22% e scopri il piacere di possedere uno dei migliori dispositivi sul mercato!

