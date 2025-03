Google Pixel 9 Pro XL a 300€ in meno con le Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera continua con una serie di promozioni davvero pazzesche! Oggi puoi acquistare il Google Pixel 9 Pro XL a soli 898 euro con uno sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Google Pixel 9 Pro XL: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 9 Pro XL è uno smartphone in grado di accontentare anche gli utenti più esigenti grazie ad una serie di specifiche tecniche eccezionali.

Il suo punto di forza è il chip Google Tensor G4 che offre prestazioni al top così da poter effettuare tutto in modo più efficiente e fluido che mai. In più è dotato di una RAM da 16 GB ed una memoria interna da 128 GB che permettono di conservare tutti i file e i contenuti multimediali in maniera sicura e veloce.

Allo stesso tempo, questo modello dispone di un display Super Actua da 6,8 pollici super brillante che regala una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, offrendo immagini nitide dalle tonalità perfette e i dettagli minuziosi.

Un’altra caratteristica importante dello smartphone è il suo sistema con tripla fotocamera posteriore grazie al quale potrai sbizzarrirti ad effettuare foto e video di qualità come se fossi un vero professionista. Per finire, la batteria è potentissima così da offrirti un’autonomia che supera le 24 ore.

