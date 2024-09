Google Pixel 9 Pro XL: l'ultimo modello dei Pixel oggi lo paghi 130€ in meno

L’ultimo smartphone arrivato della serie Pixel di Google oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta del Google Pixel 9 Pro XL, al momento acquistabile a soli 1.299 euro con uno sconto conveniente del 9%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere è davvero unica, non fartela scappare!

Google Pixel 9 Pro XL: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 9 Pro XL è un modello lanciato da pochissimo sul mercato e che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero speciale.

Parliamo dello smartphone Pixel più potente di sempre e che, in questa versione, ha un formato più grande per garantire immagini davvero strepitose e immersive come mai prima d’ora.

Innanzitutto il design è super innovativo grazie al colore brillante Nero ossidiana, i bordi lucidi e una superficie opaca morbida al tatto. Queste caratteristiche lo rendono un oggetto elegante e di grande stile, adatto a qualsiasi occasione.

Inoltre è dotato di un sistema con tripla fotocamera posteriore che garantisce sempre primi piani ravvicinati, selfie nitidi e colori intensi, anche in condizioni di scarsa illuminazione o sotto la luce diretta del sole. Allo stesso modo potrai realizzare video in 4K dalla risoluzione elevatissima e particolari vividi in qualsiasi momento.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è l’assistente Gemini che ti permette di cercare qualsiasi cosa tu voglia scattando semplicemente una foto.

