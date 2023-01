Google Pixel Buds A, suono ricco e design iconico a prova di inflazione

Gli spettacolari auricolari Google Pixel Buds A con la funzionalità Suono adattivo, che aumenta o diminuisce il volume in base al rumore dell’ambiente circostante, e driver di altoparlanti dinamici da 12 mm progettati su misura, sono disponibili in questo momento su Amazon con una promozione eccezionale. Acquistandoli ora, infatti, puoi portarli a casa con 97€ circa. Puoi avere tutto con la spedizione immediata e le spese gratuite.

Google Pixel Buds A, offertona su Amazon

Con un design a filo d’orecchio, tre dimensioni della punta dell’orecchio e un arco stabilizzante, gli auricolari rimangono in posizione e creano una tenuta delicata per un suono sorprendente. Questi auricolari sono sicuramente il top in questo momento. Eleganti, bene indossabili, sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. Inoltre, ogni auricolare si connette al dispositivo da cui state riproducendo l’audio e ha un’elevata potenza di trasmissione individuale, così il suono può rimanere limpido e continuo.

Ideali per qualsiasi attività, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, generando bassi incredibilmente profondi che si possono davvero sentire. Grazie ai driver dinamici da 12 mm progettati su misura, gli altoparlanti diffondono un suono pieno, chiaro e naturale, con la possibilità di potenziare i toni bassi tramite l’opzione Bassi più intensi. Hanno davvero di tutto e di più anche a livello di opzioni: per esempio, quando hai bisogno di indicazioni, traduzioni in tempo reale o notifiche lette a te, basta chiedere a Google.

Riuscire a prenderli a un prezzo così accessibile non è facile. Il dispositivo ha quanto di meglio si possa chiedere a un prodotto simile di qualità: cancellazione attiva del rumore, triplo Microfono, connessione audio intelligente, batteria a lunga durata, c’è tutto. Se non vuoi farteli scappare, tutto quello che devi fare è andare a questo indirizzo e portarli a casa con 97€ circa, direttamente da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

