Google Pixel Buds Pro: APPENA USCITI e SUBITO in offerta su Amazon (185€)

Durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon c’era chi sperava in qualche sconto sui nuovi dispositivi presentati da Google a inizio ottobre, su tutti Pixel 8 e Pixel 8 Pro. E l’offerta, anche se a scoppio ritardato, è effettivamente arrivata: protagonisti gli auricolari Pixel Buds Pro, ora in promo a 185 euro anziché 229 euro, per effetto del 19% di sconto a sorpresa applicato da Amazon sulle nuove cuffie. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Google Pixel Buds Pro in super offerta a 185 euro su Amazon

I nuovi Buds Pro rappresentano un aggiornamento importante rispetto alla prima generazione. Portano infatti in dote una nuova connettività, che Google ha ribattezzato come “Bluetooth a banda super larga”, in grado di “raddoppiare la larghezza di banda per le voci”, con il risultato che queste si sentano in maniera più nitida e piena.

C’è poi la cancellazione attiva del rumore (ANC), basata sulla tecnologia Silen Seal che aiuta a regolare il taglio dei suoni prendendo come riferimento la forma dell’orecchio di chi indossa gli auricolari. E c’è anche la modalità Trasparenza, grazie alla quale quando sei fuori casa riesci ad ascoltare i suoni ambientali e allo stesso tempo parlare con chi ti sta vicino.

Se lasci la cancellazione del rumore sempre attiva, l’autonomia è di 11 ore di ascolto, che passano a 31 ore con la funzione di ricarica della custodia.

Cogli al volo l’offerta di Amazon sui nuovi Google Pixel Buds Pro per acquistarli al super prezzo di 185 euro anziché 229 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.