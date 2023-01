Google Pixel Buds Pro: crollo improvviso di prezzo (-43 euro, anche a rate)

Gli auricolari Google Pixel Buds Pro sono protagonisti dell’offerta del giorno di Amazon: 43 euro di sconto, con un prezzo finale di 176 euro, ottimo se consideri che di listino costano 219 euro e difficilmente si trovano in promozione (come del resto tutti gli articoli disponibili nello store ufficiale di Google). E in più puoi approfittare dell’opzione a rate, pagando oggi soltanto 35 euro. Le rate di Amazon sono a interessi zero e spalmate in cinque mesi, per cui continuerai a pagare 35 euro fino a maggio.

L’articolo oggetto della super offerta di Amazon sono gli auricolari Google Pixel Buds Pro, cioè i migliori in assoluto che la casa di Mountain View offre alla sua clientela e spesso abbinati anche alla vendita dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Beneficerai inoltre dell’ormai celebre spedizione ultra-rapida di Amazon, ricevendo le cuffie in-ear senza fili di Google entro 24 ore all’indirizzo indicato al momento del check-out.

Pixel Buds Pro: i migliori auricolari di Google

L’offerta ha per protagonisti gli auricolari Google Pixel Buds Pro color corallo, invece le altre tre colorazioni sono in vendita a prezzo pieno. Tanto meglio, visto che la colorazione corallo è tra le più belle prodotte da Google per i suoi migliori auricolari di sempre.

I driver da 11 mm personalizzati degli altoparlanti, insieme all’equalizzatore del volume, offrono un’esperienza di ascolto tra le migliori in assoluto nel mercato degli auricolari in-ear. Ottima anche la cancellazione attiva del rumore, anche questa costruita su misura della persona che indossa i Pixel Buds Pro, grazie alla tecnologia Silent Seal.

Un altro punto di forza di questi auricolari è l’integrazione perfetta con Google, grazie alla quale puoi ad esempio chiedere indicazioni stradli, gestire la musica con la voce e rispondere agli SMS ricevuti semplicemente con la voce, pronunciando prima la parola magica “Hey Google”.

Prendi al volo l’offerta del giorno di Amazon e risparmia subito 10 euro sui Pixel Buds Pro di Google. Li paghi anche a rate.

