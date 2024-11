Google Pixel Tablet a 120€ in meno: il tablet che sfrutta l'IA di Google in sottocosto

Oggi uno dei tablet più innovativi sul mercato è disponibile in promozione speciale! Si tratta del Google Pixel Tablet con base di ricarica, al momento acquistabile su Amazon a soli 479 euro con uno sconto top del 20%.

Google Pixel Tablet con base di ricarica: tutte le funzionalità

Il Google Pixel Tablet con base di ricarica rappresenta il primo modello Android con chip Tensor G2 integrato e che, tra l’altro, sfrutta l’IA di Google per offrire uno streaming fluido, videochiamate di qualità e molto altro ancora.

È dotato di un enorme schermo da 11 pollici con colori brillanti e luminosità adattiva quindi perfetto per lo streaming di ciò che ami e per l’editing di foto e video. Questo vuol dire che potrai immergerti nei tuoi contenuti preferiti e sentirti sempre il protagonista dell’azione.

In più, grazie alla funzionalità di Quick Share, è possibile condividere rapidamente e in sicurezza foto, video e altro tra il tuo Pixel Tablet e altri smartphone e laptop vicini così da ottimizzare lavoro e divertimento.

Nella promozione sono incluse anche la tastiera per digitare in modo fluido e veloce qualsiasi testo, e la penna per buttare giù schizzi e idee ed esprimere la tua creatività.

