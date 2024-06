Google Pixel Tablet ad un prezzo STRAORDINARIO: ancora per POCHISSIMO

Sei alla ricerca di un tablet che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Abbiamo quello che fa per te! Parliamo del Google Pixel Tablet con Base di ricarica, oggi disponibile su Amazon a soli 549 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitata nel tempo!

Google Pixel Tablet con Base di ricarica: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel Tablet con Base di ricarica è un dispositivo super versatile, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Si tratta del primo tablet Android con chip Tensor G2 integrato e che sfrutta il supporto dell’Intelligenza Artificiale di Google per garatire la massima velocità e fluidità in qualsiasi tipologia di operazione.

Con questo modello puoi sfruttare la tastiera per digitare in un lampo le note e le mail, oppure sfruttare la penna inclusa per buttare giù schizzi e idee ed esprimere la tua creatività a 360 gradi.

Inoltre grazie a Quick Share puoi condividere rapidamente e in sicurezza foto, video e altro tra il tuo Pixel Tablet e altri smartphone e laptop vicini. Questa esclusiva funzione di trasmissione consente di spostare un brano o un video dal cellulare al dispositivo semplicemente avvicinandoli.

Per finire, lo schermo da 11 pollici con colori brillanti e luminosità adattiva è perfetto per lo streaming e la batteria assicura un’autonomia estesa ad un giorno intero.

Oggi il Google Pixel Tablet con Base di ricarica è disponibile su Amazon a soli 549 euro con uno sconto dell'8%.

