Google Pixel Watch 2 a 100 EURO IN MENO: offerta ESCLUSIVA Amazon

Vuoi tenerti in forma nel modo giusto e monitorare la tua salute? Allora non perdere l’occasione di acquistare in offertona il Google Pixel Watch 2! Oggi è disponibile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato!

Google Pixel Watch 2: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Google Pixel Watch 2 è un ottimo compagno di allenamenti in quanto ti supporta nelle tue attività fisiche monitorando anche i progressi effettuati.

Anche la salute sarà sempre sotto controllo grazie ad un nuovo sensore e all’Intelligenza Artificiale di Google che monitorano al meglio il battito cardiaco, con dati più precisi relativi a fitness e benessere. Il nuovissimo sensore integrato rileva anche le variazioni della temperatura legate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere.

Inoltre potrai sfruttare l’applicazione ECG per valutare il tuo ritmo cardiaco: così facendo riceverai notifiche se hai un ritmo cardiaco irregolare ed agire di conseguenza.

La sicurezza è al primo posto con questo orologio grazie a funzionalità all’avanguardia come quella di “Rilevamento cadute” che contatta i servizi di emergenza se ne hai bisogno, o “SOS emergenze” che può avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento.

