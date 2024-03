Google Pixel Watch 2 a MINI prezzo su Amazon: ULTIMI pezzi rimasti

Vuoi sempre rimanere al passo con ogni movimento che fai? Beh, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Perché se corri su Amazon potrai portarti a casa questo smartwatch di Google, Pixel Watch 2 a soli 284,90€, invece di 299,90€. Corri immediatamente lì, ne rimangono davvero pochissimi pezzi oggi.

Questa offerta è davvero scioccante per tutti. Troverai questo smartwatch con sconto del 5%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai già scontato automaticamente dal sito.

Google Pixel Watch 2, colore grigio creta

Non attendere più altro tempo, ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili. Uno smartwatch allucinante, ideale per l’inverno e per ogni momento. Dalle giornate più sportive, a quelle un po’ più eleganti.

Grazie a un nuovo sensore e all’ Intelligenza Artificiale di Google, Fitbit monitora al meglio il battito cardiaco, con dati più precisi relativi a fitness e benessere.

Utilizza la funzionalità Risposta del corpo di Fitbit per identificare potenziali segni di stress e intervenire tempestivamente. Un sensore integrato rileva le variazioni della temperatura potenzialmente legate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere.

Usa l’app ECG per valutare il tuo ritmo cardiaco o ricevi notifiche di ritmo cardiaco irregolare nell’app Fitbit. Il rilevamento cadute ti aiuta a contattare i servizi di emergenza in seguito a una brutta caduta. Se non rispondi, la chiamata sarà automatica.

Funziona in maniera ideale ed è davvero super economico, non aspettare più tutto questo tempo. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.