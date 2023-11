Google Pixel Watch 2: qualità a prezzo STRACCIATO!

Ecco un’altra idea regalo alla quale non direte no! Il Google Pixel Watch 2 è in super sconto Black Friday del 24%! Il prezzo? Su Amazon il device costa solo 303,92€ in tutte le colorazioni! Appassionati di Android, non avete scuse!

Google Pixel Watch 2: il tuo nuovo migliore amico tecnologico!

Con le sue doti da fitness tracker unite al miglior sistema operativo per smartwatch Android, il Pixel Watch 2 è senza dubbio una delle alternative per eccellenza per chi cerca uno smartwatch da associare al proprio telefono.

Il form factor di questo device vi convincerà: che siate già abituati ad indossare dispositivi smart o siate nuovi di questo settore, questo smartwatch ha le linee giuste per unire il classico al mondo digitale.

A bordo troviamo Wear OS: un sistema sviluppato direttamente da Google in grado di restituire un’esperienza d’uso eccellente e funzionale. Proprio grazie a questo sistema operativo, avrete accesso a tutte le migliori app per il fitness, per interagire con i vostri cari e per riprodurre musica in movimento attraverso auricolari bluetooth.

Il device si collega allo smartphone tramite questa connessione e non possiede una sim propria: per la maggior parte degli utenti, questa connettività è ottima per restare sempre aggiornati rispetto a quello che avviene sul prorpio device.

Non manca a bordo la connettività Wi-Fi: vi permetterà di scaricare più rapidamente aggiornamenti e applicazioni tramite i canali ufficiali.

Grazie ai sensori a bordo, il device è in grado di effettuare l’esame ECG (da non sostituire a quello professionale di un medico) e di rilevare tutti i movimenti durante le attività fisiche anche in automatico. Non manca il rilevamento del sonno.

Pixel Watch 2, come detto, è il miglior amico di Android, ma può funzionare anche con iOS.

Se siete in cerca di un nuovo smartwatch dalle forme sinuose, i cinturini intercambiabili e dalle performance invidiabili, l’avete appena trovato! Google Pixel Watch 2 oggi è in sconto Black Friday su Amazon in tutte le colorazioni! Il ribasso è del 24% e porta così il prezzo del device a soli 303,92€. Non aspettare oltre: compralo subito!

