Google Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro UFFICIALI: caratteristiche e prezzi

Google ha presentato il Pixel Watch 2, un orologio intelligente all’avanguardia progettato per migliorare la tua salute e il tuo benessere. Questo dispositivo offre un design accattivante, monitoraggio cardiaco avanzato, gestione dello stress, fitness ottimizzato, massima sicurezza, integrazione con le app Google, una lunga durata della batteria e funzionalità complete di uno smartwatch. Contestualmente è arrivato anche l’annuncio dei Pixel Buds Pro, i nuovi auricolari caratterizzati da una evoluta IA, lunga durata della batteria e da ricarica rapida, che si possono preordinare nei nuovi colori al prezzo di 199,99€.

Google Pixel Watch 2

Il Pixel Watch 2 si integra perfettamente con i dispositivi Pixel e offre vantaggi speciali, come un abbonamento a Fitbit Premium e una prova gratuita di YouTube Music Premium. È un compagno ideale per chiunque desideri migliorare il proprio stile di vita e la propria salute. Questo perché, come i Pixel 8, anche questo device è stato pensato con un’Intelligenza artificiale evoluta al centro di tutto.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Pixel Watch 2 è il suo monitoraggio cardiaco avanzato. Dotato di un sensore di rilevazione della frequenza cardiaca a multi-propagazione, questo orologio fornisce informazioni precise sulla tua salute cardiaca, inclusi il monitoraggio del sonno, le notifiche per la tachicardia e la bradicardia e indicatori del livello di recupero giornaliero. Inoltre, il Pixel Watch 2 presenta la nuova funzione Risposta del Corpo e un sensore per la temperatura cutanea, contribuendo alla gestione dello stress in modo efficace.

Il Pixel Watch 2 non trascura poi la sicurezza, introducendo nuove funzionalità come il Controllo di Sicurezza, che consente di programmare situazioni specifiche in cui amici e familiari dell’utente sappiano la sua posizione. In caso di mancata risposta, il controllo di sicurezza attiva automaticamente la condivisione di emergenza. Infine il device gode di una integrazione completa con le app di Google, semplificando la gestione delle tue attività quotidiane.

Auricolari Pixel Buds Pro

I nuovi auricolari Google, progettati per funzionare in modo fluido su tutta la gamma di dispositivi Pixel, i Google Pixel Buds Pro, saranno disponibili anche in due nuovi colori, Bay e Porcelain, e si abbinano perfettamente a Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2. Per il resto, rispetto al vecchio modello, sono state migliorate la qualità delle chiamate, raddoppiando la larghezza di banda per le voci, così da rendere la voce più piena, chiara e naturale che mai.

Questa maggiore larghezza di banda si estende anche alla “Clear Calling”, che riduce il rumore di fondo attorno alla persona dall’altro lato della chiamata, che può avvenire senza bisogno di mani: fa tutto l’intelligenza artificiale, quindi non è più necessario togliere le cuffie per le conversazioni. I Google Pixel Buds Pro offrono un’esperienza di gioco più coinvolgente e dinamica, riducendo al minimo la latenza intrinseca al gioco in modalità Bluetooth.

Disponibili con Pixel 8 e Pixel 8 Pro, i Google Pixel Buds Pro riducono il ritardo nella trasmissione dell’audio dal telefono alle cuffie per i giochi compatibili. Infine questi device sono compatibili anche per i Chromebook e in generale funzionano su tutta la gamma di dispositivi Pixel e su altri telefoni Android. Tramite l’app web, puoi modificare le impostazioni delle cuffie, cambiare le modalità di controllo del rumore e installare aggiornamenti firmware, tutto dal Chromebook.