Google Pixel Watch 2 scontantissimo al -40%: lo paghi 160€ in meno

Ecco lo smartwatch del momento che ti seguirà in modo impeccabile in qualsiasi tua attività all’aria paerta! Si tratta del Google Pixel Watch 2, al momento disponibile su Amazon a soli 239 euro con un mega sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. ln più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel Watch 2: tutte le funzionalità dello smartwatch

Il Google Pixel Watch 2 è un ottimo gadget tech in grado di seguirti in ogni tuo allenamento, che sia in palestra o all’aria aperta.

Questo modello assicura un monitoraggio della salute impeccabile grazie al nuovo sensore e all’Intelligenza Artificiale di Google che controlla in modo costante il battito cardiaco, con dati più precisi relativi a fitness e benessere.

Nello specifico l’app ECG ti permette di valutare il tuo ritmo cardiaco e di ricevere notifiche se il battito è irregolare in qualsiasi momento della giornata. In più, un ulteriore sensore rileva le variazioni della temperatura che possono essere legate a diversi fattori come l’ambiente in cui dormi, il ciclo mestruale o i cambiamenti nel tuo stato di benessere.

Con questo Pixel Watch potrai, tra l’altro, sentirti sempre al sicuro grazie alle funzionalità di rilevamento cadute, che ti aiuta a contattare i servizi di emergenza, e di SOS emergenze che può avvisare facilmente i contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento.

