Google Pixel Watch 2: sconto FOLLE del 20% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; il meraviglioso Google Pixel Watch 2, l’ultimo wearable del colosso americano, si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie al servizio di Prime. È un dispositivo eccellente, in grado di fare qualsiasi cosa, perfetto per tutte le attività, è disponibile in diverse configurazioni e la cassa è in alluminio. Il modello che vi proponiamo, nello specifico, ha la scocca in colorazione nera con cinturino in silicone abbinato. Volendo si possono scegliere altre configurazioni ma ricordatevi che i cinturini hanno l’attacco da 22 mm quindi si possono cambiare a proprio piacimento. Ce ne sono tanti su Amazon, scegliete il vostro preferito.

Google Pixel Watch 2: ecco perché comprarlo

Grazie ad un nuovo xsensore pensato per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale, potrete monitorare il battito cardiaco con dati precisi relativi al fitness e al benessere. Si può sfruttare la tecnologia di Fitbit per tenere traccia dei progressi sportivi, ma non solo. C’è un sensore che serve appositamente per effettuare un ECG dal proprio polso e uno per mostrare la temperatura corporea e le eventuali variazioni. C’è il rilevamento intelligente delle cadute, ma non solo. Il Pixel Watch 2 vi invierà automaticamente le notifiche provenienti dai social network, le chiamate in entrata e molto altro ancora.

Grazie agli sconti folli di Amazon potrete farlo vostro con un prezzo speciale: basteranno infatti solo 319,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese per portarvelo a casa. Cosa aspettate? Compratelo adesso prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini l’offerta. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.