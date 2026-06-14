Google porta Gemini 3.5 in Traduttore e Meet: la sfida della traduzione vocale naturale

L’obiettivo è ambizioso: rendere più naturali conversazioni, riunioni e contenuti in più lingue. La novità si inserisce in una storia iniziata nel 2006 con Google Translate, che oggi, secondo l’azienda, gestisce oltre un trilione di parole al mese. Ma qui il salto è diverso. Non si tratta più soltanto di passare da un testo in una lingua a un testo in un’altra. Google prova a entrare nel parlato: tempi, pause, tono della voce, intonazione. Ed è qui che la sfida si fa complicata, perché una conversazione vera non si ferma ad aspettare il traduttore.

Gemini 3.5 Live Translate: la traduzione vocale passa allo streaming quasi in tempo reale

La differenza più evidente tra Gemini 3.5 Live Translate e molti sistemi vocali già visti sta nel modo in cui viene trattato l’audio. Il sistema non deve per forza aspettare la fine della frase: lavora su un flusso in streaming, con una traduzione che arriva con pochi secondi di ritardo rispetto alla voce originale. Sembra un dettaglio tecnico, ma nella vita reale pesa molto. In una riunione, in una chiamata con un cliente straniero o in uno scambio tra persone che parlano lingue diverse, quei pochi secondi possono fare la differenza tra un dialogo scorrevole e una conversazione piena di pause.

Google spiega di aver cercato un equilibrio non semplice: raccogliere abbastanza informazioni per evitare traduzioni sbagliate e, nello stesso tempo, tenere bassa la latenza. Se il sistema ascolta troppo poco, rischia di tradurre male. Se aspetta troppo, spezza il ritmo. Gemini 3.5 Live Translate punta anche a conservare alcune caratteristiche della voce di partenza, come intonazione, accento, velocità e tonalità. L’idea è ridurre quell’effetto piatto e artificiale che spesso tradisce il parlato sintetico. Non una voce che “legge” al posto di qualcuno, almeno nelle intenzioni. Ma una voce che prova a seguirne il modo di parlare.

Oltre 70 lingue e 2.000 combinazioni: cosa cambia per Google Meet

Il primo impatto concreto riguarda Google Meet, usato ogni giorno da aziende, scuole e gruppi di lavoro sparsi in Paesi diversi. Con Gemini 3.5 Live Translate, Google prevede il supporto a oltre 70 lingue e più di 2.000 combinazioni linguistiche nella stessa videoconferenza. In pratica, una persona potrà parlare nella propria lingua e un’altra ascoltare la traduzione nella sua, senza dover passare per forza dall’inglese come lingua ponte.

Per chi lavora con team internazionali non è un passaggio da poco. Finora molti strumenti di traduzione inseriti nelle piattaforme per videochiamate hanno funzionato soprattutto quando l’inglese restava al centro dello scambio. Qui Google prova ad allargare il campo. Una riunione tra colleghi italiani, giapponesi, brasiliani e tedeschi potrebbe dipendere meno da una lingua comune, almeno per le comunicazioni di tutti i giorni.

Restano però le cautele. In settori come quello legale, medico o finanziario, una traduzione automatica va controllata con attenzione. L’azienda partirà con una preview privata per clienti Google Workspace business, mentre un rilascio più ampio è previsto nel corso del 2026. Anche l’interfaccia di Meet, ha spiegato Google, sarà ritoccata per rendere la funzione più semplice da usare durante le chiamate.

Traduttore su smartphone: cuffie, listening mode e uso in viaggio

La novità arriverà anche nell’app Google Traduttore per Android e iOS, dove Live Translate potrà essere usato con cuffie cablate o wireless compatibili. L’idea è abbastanza chiara: avvicinare lo smartphone a una sorta di interprete personale. Utile in viaggio, durante una visita guidata, a una conferenza o in una conversazione nata al volo in aeroporto, in hotel, su un treno. Situazioni normali, quelle in cui spesso una traduzione scritta non basta.

Su Android è prevista anche una modalità chiamata listening mode. Quando non si usano gli auricolari, la traduzione viene riprodotta dall’altoparlante auricolare del telefono, come in una telefonata. È una scelta pensata per i casi in cui non si vuole, o non si può, ascoltare l’audio in vivavoce. Un turista davanti a una guida locale, per esempio, potrebbe portare il telefono all’orecchio e seguire la spiegazione nella propria lingua. Il risultato dipenderà da molti fattori: qualità del microfono, rumore intorno, accenti, velocità del parlato. Google non promette la fine degli errori. Punta però a rendere più naturale un uso che finora, spesso, è stato un po’ macchinoso.

API per sviluppatori e watermark SynthID contro gli abusi delle voci sintetiche

Accanto ai servizi per gli utenti, Gemini 3.5 Live Translate sarà disponibile in anteprima pubblica attraverso la Gemini Live API e Google AI Studio. Per gli sviluppatori significa poter inserire la traduzione vocale in tempo reale dentro app e servizi di terze parti: call center internazionali, piattaforme per la formazione online, servizi di streaming, strumenti per l’assistenza clienti. Il margine d’uso è ampio, soprattutto per le aziende che gestiscono molte conversazioni in lingue diverse.

C’è però anche un tema più delicato: le voci sintetiche sono sempre più realistiche. Per questo Google applica alle tracce audio generate un watermark invisibile basato su SynthID, tecnologia pensata per inserire marcatori non percepibili all’ascolto, ma utili a riconoscere in seguito contenuti creati o modificati con l’intelligenza artificiale. È una misura per limitare abusi, imitazioni vocali e manipolazioni. Da sola non risolve il problema, come riconoscono molti esperti del settore, ma aggiunge un livello di tracciabilità. Nella corsa alla traduzione vocale naturale, la fiducia diventa parte del prodotto. Non un semplice dettaglio tecnico.