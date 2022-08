GoPro Hero 10 Black: la regina delle action cam finalmente in super offerta

Lei è la regina indiscussa delle action-camere, anche se oggi la concorrenza in questo settore è molto spietata, GoPro è stata la prima a fare da apripista in questo mercato e oggi il loro modello di punta, la Hero 10 Black è in super offerta su Amazon. Potete acquistare questa action-cam a soli 429,00 €, uno sconto del 19%. Sbrigatevi ad acquistarla se siete interessati, perché sono rimaste solo pochi pezzi a disposizione a questo prezzo.

GoPro HERO 10 Black: non ha rivali sul mercato

Abbiamo scritto che la GoPro Hero 10 è la regina delle action-cam e vi spieghiamo subito il perché. Questo dispositivo vanta specifiche tecniche senza paragoni:

Il nuovo sistema GP2 ha prestazioni rapidissime, comandi touch e frequenza dei fotogrammi raddoppiata, per riprese davvero fluide. Progettato appositamente per la natura esigente della GoPro;

Potete scattare foto da 23 MP e video fino a 5,3K a 60 fps. Senza dimenticare lo Slow-Motion a 8x a 2,7K;

Il nuovo copriobiettivo idrorepellente respinge l’acqua contribuendo ad eliminare lens flare e altri artefatti indesiderati nelle vostre immagini;

HyperSmooth è più fluido che mai, e impostare la migliore stabilizzazione possibile in tutte le occasioni è facilissimo;

Potete trasferire foto e video dalla vostra GoPro connessa al cloud al vostro telefono, in maniera molto semplice e rapida. Oppure potete scegliere tra la semplicità del caricamento wireless tramite l’app Quik, o la velocità istantanea della connessione tramite cavo USB.3;

La GoPro Hero 10 Black è la action cam definitiva per tutti coloro che fanno sport estremi e non solo. Questa camera, oltre ad avere alte specifiche tecniche, è anche robusta e super intuitiva. Dopotutto se si è affermata come leader in questo settore, un motivo ci sarà. Inoltre con la miriade di accessori che potete acquistare, lei diventa super versatile per tutte le occasioni. La potete usare sott’acqua, agganciare su una auto da corsa oppure posizionarla sopra al vostro caschetto prima di lanciarvi con il paracadute. Le possibilità sono pressoché infinite. Approfittate subito di questa offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 429,00 €, sono rimaste poche scorte e stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.