GoPro Hero 10 Black: offerta assurda su Amazon, la dovete comprare ora

L’Action camera più famosa al mondo e di ultima generazione è finalmente in super offerta su Amazon, GoPro Hero 10 Black adesso costa solo 429,00 €, uno sconto netto di 100 euro super interessante. Questa è la Action camera più usata da sportivi professionisti e Content Creator di tutto il mondo.

GoPro Hero 10 Black: la regina delle Action Cam

La GoPro Hero 10 Black ha il nuovo e potente motore GP2 per prestazioni rapidissime, comandi touch e frequenza dei fotogrammi raddoppiati. Questa camera cattura foto e video ad altissima risoluzione con una frequenza dei fotogrammi elevata, per video super fluidi. Hero 10 Black offre foto da 23 MP e video fino a 5.3K a 60 FPS, senza dimenticare lo Slow Motion 8x a 2,7K e la possibilità di mettere in pausa i video ed estrarre fotogrammi da 15,8 MP dai vostri video a 5,3K. Praticamente sono numeri da capogiro.

Le foto sono super realistiche, dettagliate e con un contrasto impareggiabile, anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre il nuovo copriobiettivo idrorepellente respinge l’acqua contribuendo ad eliminare lens flare e altri artefatti che possono essere fastidiosi in fase di ripresa. Inoltre, potete ottenere prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione e un allineamento con l’orizzonte ancora migliore grazie a un limite di inclinazione maggiore, così che le vostre riprese siano perfettamente dritte, ovviamente se lo desiderate.

La connettività è veloce e affidabile per trasferire foto e video dalla vostra GoPro connessa al cloud al vostro smartphone in maniera semplice e versatile. Insomma le specifiche tecniche di questa Action Cam sono top sotto ogni punto di vista, è normale che sia così richiesta dai professionisti da tutte le parti del mondo. Correte subito ad acquistare la nuova GoPro Hero 10 Black su Amazon a soli 429,00 €. Offerte come queste vanno prese al volo, prima che si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.