GoPro HERO 11 in offerta ad un prezzo ECCEZIONALE su Amazon

Quando si va in vacanza, l’ideale è portarsi dietro un’action cam grazie alla quale possiamo immortalare i momenti più clou, che sia per riprese foto o video, in base alle preferenze di ognuno. È questo il caso della GoPro Hero 11 in offerta su Amazon a soli 483 euro, con un’incredibile sconto del 20% rispetto ai 609 euro del prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice.

GoPro ti porta ovunque

Con GoPro Hero11, nello specifico disponibile in quest’offerta nella sua versione Black, ogni singolo momento della tua vacanza può essere catturato nel modo più facile e veloce possibile. L’action gam di GoPro presenta infatti l’incredibile risoluzione di 5.3K con 60 fotogrammi di aggiornamento al secondo, così che potrai fare riprese video con una fluidità incredibile mai vista prima.

Uno dei vantaggi principali di questo kit consiste nel fatto che è comprensivo di ben due batterie GoPro: così facendo, potrai sempre avere a portata di mano una batteria carica, senza il timore di ritrovarsi con le batterie scariche mentre stai effettuando le tue riprese. Questo kit di batterie è inoltre pensato appositamente per andare a migliore sensibilmente le prestazioni dell’action cam in condizioni estreme, come possono essere temperature particolarmente basse, come accade ad esempio in montagna, nel corso delle sessioni di sci e di snowboard.

I tempi di registrazione poi, come dicevamo, sono sensibilmente allungati proprio grazie alla presenza di questo kit aggiuntivo, grazie al quale potrai avere fino al 40% aggiuntivo di autonomia aggiuntiva rispetto alla dotazione standard. Una delle funzionalità sicuramente più interessanti di questa GoPro HERO11 Black è sicuramente l’opzione point-and-shoot, che riesce a garantire una semplicità d’utilizzo mai vista prima d’ora, un po’ come la modalità Automatica vista in gran parte delle fotocamere reflex uscite fino ad oggi.

Nessun problema nel caso diverso in cui tu abbia voglia di regolare manualmente le impostazioni dell’action cam, riuscendo così a calibrare parametri come la luminosità e il contrasto, in base alle tue personali preferenze. Oltre a questo GoPro HERO11 Black offre un’impermeabilità fino a 10 metri di profondità, motivo per cui potrai immergerti ed effettuare riprese sott’acqua senza alcun tipo di problema o preoccupazione.

In definitiva, GoPro HERO11 Black rappresenta il non plus ultra nella vastissima lineup delle action cam, motivo per cui vi consigliamo caldamente di acquistarla il prima possibile in offerta su Amazon a questo indirizzo, considerando il fatto che le scorte sono limitate e potrebbero terminare da un momento all’altro.

