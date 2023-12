GoPro HERO10 Black, la MIGLIORE Action Cam TUA con l'offerta ESCLUSIVA Amazon

La GoPro HERO10 Black è l’ultima action camera della rinomata serie GoPro, che offre una serie di miglioramenti e funzionalità avanzate rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo, infatti, cattura video Ultra HD fino a 5.3K a 60 fps, offrendo immagini estremamente dettagliate e nitide, anche in condizioni di luce variabili. Su Amazon solo per oggi è scontata dell’8% e dunque disponibile al prezzo vantaggioso di 276€, con in più le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

Foto ad alta risoluzione e tante novità rispetto al modello precedente

Con una fotocamera da 23 MP, la HERO10 Black consente di scattare foto ad alta risoluzione, catturando dettagli sorprendenti e colori vibranti. Puoi anche utilizzare funzioni avanzate come il raw e il formato WDR per ottenere risultati ottimali. La HERO10 Black è dotata di un display touch frontale e di uno schermo touch posteriore per semplificare la composizione delle riprese, la visualizzazione delle foto e la navigazione nei menu.

Il display anteriore è particolarmente utile per le riprese di selfie o vlogging. La tecnologia HyperSmooth 4.0 offre una stabilizzazione video avanzata, riducendo notevolmente le vibrazioni e i movimenti indesiderati durante le riprese. Puoi così trasmettere in diretta le tue avventure in tempo reale su piattaforme come YouTube utilizzando la funzione di live streaming integrata, che supporta una risoluzione massima di 1080p.

La HERO10 Black può essere utilizzata come webcam per videochiamate e conferenze online, consentendo una maggiore flessibilità nell’uso della camera, inoltre è progettata per resistere alle condizioni più impegnative, quindi risulta resistente e impermeabile fino a 10 metri senza la necessità di un case esterno.

Puoi controllare la HERO10 Black utilizzando comandi vocali per un’esperienza hands-free, con l’interfaccia utente è stata progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo. In conclusione, la È ideale per gli amanti delle attività all’aperto, gli sportivi e chiunque cerchi un dispositivo di registrazione versatile e affidabile. Su Amazon la trovi oggi scontata dell’8% e dunque disponibile al prezzo vantaggioso di 276€, con in più le spedizioni gratuite tramite i servizi Prime.

