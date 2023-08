GoPro HERO11 Black Mini, l'action cam più compatta e potente CROLLA su Amazon

HERO11 Black Mini è disponibile su Amazon a 299€. Questa versione – più piccola e leggera della fotocamera di punta del brand, HERO11 Black – è pensata per gli atleti e gli amanti dell’avventura alla ricerca di una fotocamera GoPro più compatta. HERO11 Black Mini è dotata del nuovo sensore 8:7 progettato da GoPro, che offre la massima risoluzione, profondità di colore a 10 bit, livello di stabilizzazione e campo visivo mai proposti su una fotocamera HERO.

HERO11 Black Mini, tanta potenza scontata del 34%

Anche Mini è compatibile con la funzione Auto-Highlight, introdotta al lancio della HERO11 Black e già molto apprezzata per i suoi montaggi automatici di video immersivi. Per chi ha un abbonamento a GoPro basterà collegare la HERO11 Black Mini per ricaricarla, e la fotocamera trasferirà i contenuti scattati nelle ultime ore sull’account cloud GoPro, dove verranno modificati in un video highlight che verrà inviato tramite l’app Quik.

Tecnologia HyperSmooth 5.0, vincitrice del premio Emmy , con Blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato, che mantiene dritte le riprese anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione.

, con Blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato, che mantiene dritte le riprese anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione. Risoluzione video fino a 5,3K60, 4K120 e 2,7K240 con fermo immagine estrapolabili da 24,7 megapixel

con fermo immagine estrapolabili da 24,7 megapixel Nuovo obiettivo digitale HyperView , per realizzare i filmati grandangolari in 16:9 più ampi, mai ottenuti da una fotocamera HERO. È ideale per le riprese in soggettiva di attività dinamiche.

, per realizzare i filmati grandangolari in 16:9 più ampi, mai ottenuti da una fotocamera HERO. È ideale per le riprese in soggettiva di attività dinamiche. Tre nuove preimpostazioni temporizzate con effetto notturno che semplificano l’acquisizione di immagini di qualità professionale: Star trail, Light painting e Luci di veicoli.

TimeWarp 3.0 a 5,3K , per una risoluzione senza rivali (91% in più rispetto al 4K e 665% in più rispetto al 1080p).

, per una risoluzione senza rivali (91% in più rispetto al 4K e 665% in più rispetto al 1080p). Modalità Principiante e Professionista, per un migliore controllo della fotocamera: la modalità Principiante consente di registrare con la massima facilità e con le impostazioni migliori per qualsiasi esigenza, mentre l’opzione Professionista offre il massimo controllo creativo sulla fotocamera HERO11 Mini.

la modalità Principiante consente di registrare con la massima facilità e con le impostazioni migliori per qualsiasi esigenza, mentre l’opzione Professionista offre il massimo controllo creativo sulla fotocamera HERO11 Mini. Batteria Enduro integrata di serie, che migliora notevolmente le prestazioni della fotocamera a temperature basse e moderate.

HERO11 Black Mini è ora disponibile su Amazon a 299€. Non lasciartela scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.