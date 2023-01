GoPro HERO11 Black torna sotto i 500€ con l'ultima offerta Amazon

Sei ancora in tempo per acquistare la GoPro HERO11 Black. Lo dice Amazon, lo dice il prezzo a cui è venduta in queste ore, tornato sotto la soglia psicologica dei 500 euro per effetto dello sconto immediato di 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Se hai un travel blog, un canale YouTube, un profilo Instagram da far crescere e la tua passione principale sono i viaggi insieme alle avventure on the road, l’ultimo modello di GoPro è l’articolo che fa per te. E se completi ora l’ordine, ti assicuri la consegna a casa tua entro il giorno dell’Epifania (spedizione gratuita).

Il prezzo scontato della GoPro HERO11 Black è di 498,99 euro, quando invece il listino recita 549,99 euro. Oltre 50 euro di sconto quindi su un modello di ultima generazione pensato per chi ama le riprese spettacolari o più semplicemente per tutte quelle persone che vogliono rendere la loro passione un lavoro.

GoPro HERO11 Black ridefinisce lo stato dell’arte delle action cam

La GoPro HERO11 Black rappresenta l’esatta fotografia di cosa oggi possa offrire la migliore action cam sul mercato. A partire dal rinnovato sensore di immagine nell’inedito formato 8:7, in grado di catturare una porzione dello scatto molto più ampia e rendere gli scatti perfetti per la condivisione immediata sui social network.

La qualità delle immagini è certificata dalla risoluzione fino a 5,3K supportata per i video, quasi il doppio rispetto all’ormai classica risoluzione fino a 4K. Un altro punto di forza è l’eccellente tecnologia HyperSmooth, capace di offrire riprese in cui la stabilizzazione raggiunge picchi elevatissimi. E a conferma del suo impiego in situazioni spesso e volentieri estreme, l’ultimo modello GoPro offre una resistenza all’acqua fino a 10 metri e una resistenza contro neve, pioggia e fango.

Approfitta subito dell’offerta Amazon per risparmiare oltre 50 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L’articolo è venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.