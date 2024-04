GoPro Hero12: SCONTO FAVOLOSO disponibile ancora per poco

Se hai bisogno di un dispositivo che riesca a registrare con un’ottima risoluzione le tue imprese sportive e non solo, abbiamo la soluzione che fa per te. Infatti, ancora per pochissimo tempo, su Amazon puoi accaparrarti con un’ottima detrazione un vero e proprio prezzo da novanta. Stiamo parlando della GoPro HERO12, disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto del 16%, col prezzo finale d’acquisto fissato a 379,99€. Approfittane subito: quest’offerta potrebbe sparire davvero molto presto!

GoPro HERO12: oggi lo sconto è davvero incredibile

Si presenta subito con un design robusto e impermeabile, pronto a catturare ogni momento straordinario delle tue esperienze fuori porta. Infatti, è progettato per essere resistente a qualsiasi urto o condizione atmosferica, come fango, neve o acqua fino a 10 metri di profondità, con il copri obiettivo idrorepellente che riesce a eliminare facilmente i lens flare e altri tipi di artefatti che non ti consentono di effettuare riprese ottimali. I video e le foto saranno di una tecnologia ancora migliore grazie alla tecnologia HDR per video 5,3K e 4K, indicate sia in zone ombreggiate che con molta luminosità. Questa tecnologia può infatti catturare anche i dettagli più piccoli che di solito sfuggono alla ripresa, con immagini sempre nitide e realistiche.

I video che girerai in 5,3K avranno una risoluzione del 91% migliore rispetto al 4K e del 665% migliore del 1080p. Proprio per questo motivo, la qualità dell’immagine non avrà praticamente alcun limite, con le foto che verranno scattate con la fotocamera da 27 MP. In più, con l’app Quik GoPro, potrai anche estrarre le immagini che ritieni migliori dai tuoi video sotto forma di foto da 24 MP.

Acquista ora questo fantastico prodotto in sconto su Amazon: con una detrazione del 16%, puoi acquistare la GoPro HERO12 spendendo 379,99€.

