GoPro Hero7: occasione Amazon, usato come nuovo a 283 euro

Oggi giorno i video sono quello che dieci anni fa erano le foto: ovunque. Su TikTok, su Instagram, su YouTube, siamo sommersi 24 ore su 24 da video, video e video. Per distinguersi dagli altri però non basta la creatività o la storia in sé, serve anche un dispositivo professionale in grado di immortalare questi momenti. Come la Hero7 di GoPro, punto di riferimento del settore, in offerta su Amazon a un prezzo da capogiro: 283 euro per un articolo usato come nuovo, grazie al 30% di sconto al check-out.

La spedizione è gratuita, con la consegna stimata entro la giornata di domenica. A tutto questo si aggiunge la garanzia di Amazon Warehouse: se il prodotto non dovesse essere di tuo gradimento puoi sempre restituirlo gratuitamente entro 30 giorni dall’arrivo a casa.

L’affare del giorno: usato come nuovo, GoPro Hero7 a soli 283 su Amazon

La Hero7 Black è il modello che ha contribuito a fissare un nuovo standard riguardo alla stabilizzazione video grazie all’integrazione di HyperSmoot, l’eccezionale funzionalità studiata per stabilizzare i video di una fotocamera a livello professionale. HyperSmooth funziona anche in condizioni estreme, come quando c’è molto vento o nelle riprese sott’acqua, dove i gimbal si rivelano nella maggior parte dei casi inadeguati.

Un altro punto di forza della Hero7 Black è il supporto per la prima volta in una GoPro della funzione di live streaming. Questo significa che puoi usarla per condividere in automatico e in tempo reale su Facebook, YouTube, Instagram e altro tutto ciò che stai riprendendo con la tua GoPro.

Metti nel carrello ora la GoPro Hero7 usata come nuova venduta da Amazon Warehouse e spedita da Amazon per approfittare dell’ulteriore sconto al checkout pari al 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.