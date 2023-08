GoPro Hero8 in offerta ad un prezzo STRACCIATO su Amazon

Il mondo delle action cam ha sicuramente fatto enormi passi da gigante nel corso del tempo, permettendo di immortalare i migliori momenti delle proprie vacanze o delle proprie esperienze, con una grande semplicità d’uso rispetto alle fotocamere vere e proprie, che risultano sicuramente più ingombranti e poco adatte alle attività sportive. Nella fattispecie proprio oggi Amazon ti propone la GoPro HERO8 Black in offerta a soli 279 euro, con uno sconto di ben il 15% rispetto all’originale prezzo suggerito dalla compagnia produttrice.

Una GoPro versatile

Una delle prime cose che salta subito all’occhio di questa nuova action cam è sicuramente il design, che ha visto una decisa rivisitazione rispetto a quello delle generazioni passate di questo modello: grazie allo sportello in corrispondenza della parte laterale, poi, sostituire le batterie è più semplice e intuitivo che mai, oltre a permetterti una resistenza e una durabilità mai vista prima d’ora.

Ciò che però rende perfetta un’action cam è senz’ombra di dubbio la sua capacità di stabilizzazione: in particolare la GoPro Hero8 Black ti offre ben 3 livelli di stabilizzazione (rispettivamente On, Boost e infine Alto), che potrai scegliere liberamente e in totale tranquillità, in base alle tue preferenze personali. La compagnia ha poi introdotto la tecnologia HyperSmooth 2.0, che ti permette di avere l’allineamento con l’orizzonte in-app.

La compagnia ha poi proposto la funzionalità LiveBurst, che similmente a quanto accade con la funzione Live di iPhone, permette di catturare i tuoi momenti preferiti 1.5 secondo prima e dopo un determinato scatto, così avrai la possibilità di scegliere la foto migliore da condividere con i tuoi amici sui tuoi account social network. Grazie al sensore da 12 megapixel con tecnologia HDR, poi, potrai scattare foto ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa luminosità.

In definitiva, con poco più di 270 euro hai la possibilità di ottenere una delle migliori action cam attualmente esistenti sul mercato, riuscendo così ad immortalare ogni tuo momento saliente delle tue attività sportive preferite: ecco perché ti suggeriamo caldamente di acquistare il prima possibile su Amazon la GoPro Hero8 Black cliccando su questo indirizzo, dato che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.