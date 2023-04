GoPro HERO9, oggi SOTTO i 300€: ultimo giorno per portarsela a casa scontatissima

Hai sempre sognato di realizzare dei video davvero incredibili? Pensa che oggi potrai farlo ed anche una cifra super economica. Oggi, puoi portarti a casa la GoPro HERO9 a 299€, invece di 429,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che questa offerta possa terminare nelle prossime ore.

Video incredibili, risoluzione in 5K, davvero una bomba per gli amanti dello sport, delle attività all’aria aperta. Oggi, te la porti a casa con lo sconto pazzo del 30%. Non ti resta che aggiungerla su Amazon, al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

GoPro HERO9, video in 5K, foto nitide e qualità professionale: oggi a mini prezzo

Foto e video in 5K, non farti scappare questa bomba di GoPro, davvero incredibile. Dal colore nero e oggi ad un prezzo davvero mini su Amazon, non si era mai visto così piccolo.

Questo modello di GoPro, è in grado di realizzare foto e video in risoluzione 5K, perfetta per poter mantenere tutti i dettagli super nitidi anche quando si utilizza lo zoom. Con un nuovissimo sensore da ben 23,6 MP. Potrai scattare foto davvero super nitide e di altissima qualità con 20MP di nitidezza.

Non ti servirà più portare una cornice con sè, ti basterà solo estrarre tutte le guide pieghevoli e collegare la fotocamera a un qualsiasi supporto. Dispone di un nuovissimo display anteriore super luminoso che ti aiuta a trovare lo scatto perfetto. All’interno della confezione anche una custodia, una batteria ricaricabile, un supporto adesivo.

Non vorrai mica farti scappare questa occasione unica, per avere finalmente una GoPro HERO9? Guarda, che non si era mai visto un prezzo così piccolo per una GoPro. Corri immediatamente su Amazon, prima che questa occasione possa terminare, si tratta di un’offerta davvero limitata.

