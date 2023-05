GoPro HERO9 oggi ti costa il 30% in meno: cattura le tue avventure in modo professionale

La GoPro HERO9 è una fotocamera sportiva impermeabile che offre una vasta gamma di funzionalità avanzate per gli appassionati di sport estremi, avventure all’aperto e contenuti video di alta qualità. Dotata di uno schermo LCD anteriore che ti consente di vedere te stesso mentre ti riprendi, dispone di un touch screen posteriore per una facile navigazione del menu e la visualizzazione delle riprese. Oggi questo capolavoro ti tecnologia può essere tua a 299€ grazie allo sconto del 30% su Amazon.

GoPro HERO9, la tua cam avventurosa

La HERO9 è in grado di registrare video in 5K Ultra HD, offrendo una qualità di immagine eccezionale con una nitidezza e un dettaglio straordinari. Puoi anche scattare foto da 20 MP per catturare immagini ad alta risoluzione delle tue avventure.

Una delle caratteristiche interessanti della HERO9 è la possibilità di effettuare lo streaming live in 1080p, consentendoti di condividere le tue avventure in tempo reale con amici, familiari o follower sui social media. Inoltre, la fotocamera può essere utilizzata come webcam per videochiamate o per la creazione di contenuti online.

La stabilizzazione avanzata dell’immagine integrata nella HERO9 assicura riprese fluide e senza sfocature, anche in situazioni di movimento intenso. Ciò ti permette di catturare video stabili e chiari anche durante attività ad alta velocità o movimenti bruschi.

La GoPro HERO9 è disponibile nella variante nera, che ha un aspetto elegante e resistente. È inoltre dotata di funzionalità di resistenza all’acqua, permettendoti di utilizzarla sott’acqua fino a una profondità di 10 metri senza la necessità di un alloggiamento aggiuntivo. Oggi puoi farla tua a soli 299€, con lo sconto del 30% e le spedizioni gratis via Prime.

