GP del Giappone di F1: come vederlo dall'estero

Dopo le polemiche degli ultimi giorni legate al budget cap è tempo di tornare di nuovo in pista per i piloti di F1.

Il 9 ottobre infatti, alle ore 7.00 italiane, prenderà il via l’atteso GP del Giappone, presso lo storico circuito di Suzuka.

Nonostante Max Verstappen e la sua Red Bull sempre più vicino al mondiale, il gran premio nipponico si preannuncio ricco di spunti molto interessanti.

Le due Ferrari di Leclerc e Sainz infatti, scalpitano per dimostrarsi la seconda forza del campionato, con Mercedes e McLaren che durante gli ultimi GP hanno mostrato ampi margini di miglioramento.

Il GP di Suzuka sarà trasmesso su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Per chi si trova all’estero però, accedere a quest’ultimo servizio potrebbe non essere così semplice.

A causa delle restrizioni territoriali infatti, pur avendo un regolare abbonamento, questo può risultare non accessibile. Scegliere una VPN con ottime performance, può essere l’unico modo per seguire l’evento senza problemi.

GP del Giappone: come seguire lo streaming in italiano anche dall’estero

Per poter seguire l’evento tramite streaming NOW però, non tutte le VPN risultano adatte.

Queste infatti devono offrire una leggerezza della struttura, per non appesantire la linea ed evitare cali di frame e fenomeni come il buffering.

Sotto questo punto di vista, NordVPN è una vera e propria garanzia. Si parla di un’infrastruttura costituita da 5.500 server ultra-veloci, sparsi in 59 diversi paesi.

Ciò offre una copertura totale, senza sovraccarichi di linea e problemi simili. Gli alti standard di sicurezza, abbinati alle tante funzioni aggiuntive, contribuiscono a rendere NordVPN il provider più indicato per poter seguire eventi streaming all’estero.

E per quanto riguarda i costi? Il piano standard, con sottoscrizione biennale, oltre a 3 mesi GRATIS può vantare anche uno sconto del 55% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.