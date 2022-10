GP di Singapore: come seguire l'evento dall'estero

Domani, alle ore 14.00 si disputerà l’atteso GP di Singapore.

Se la questione mondiale sembra ormai chiusa da tempo, con Max Verstappen che può contare su un divario abissale rispetto alla concorrenza, non mancano gli spunti interessanti per seguire l’evento.

Charles Leclerc e Carlos Sainz vogliono infatti confermarsi come principali avversari della Red Bull, mentre George Russel e Lewis Hamilton appaiono in forte ascesa. Una gara dunque, ricca di spunti a dir poco interessanti.

Per non perdersi neanche un secondo della gara è possibile affidarsi a Sky Sport F1, Sky Sport Uno o allo streaming su NOW. Quest’ultimo servizio però, potrebbe essere non accessibile a chi si trova all’estero.

Anche chi ha un abbonamento regolare infatti, deve fare i conti con alcune limitazioni geografiche dei contenuti.

Come fare dunque per poter comunque seguire l’evento? Con una VPN è possibile risolvere in pochi secondi questo problema.

Una VPN ti permette di seguire il GP del Singapore anche dall’estero

In questo contesto, NordVPN si conferma una delle migliori soluzioni possibili.

Stiamo parlando di un’infrastruttura costituita da 5.500 server ultra-veloci sparsi in 59 paesi. Tutto ciò permette performance elevate, indispensabili per evitare fenomeni come buffering o rallentamenti di vario tipo.

A livello di sicurezza invece, NordVPN garantisce le più moderne tecniche di crittografia. Ciò significa che è possibile accedere alla rete anche utilizzando reti Wi-Fi di alberghi, ipermercati ed aeroporti senza correre rischi di sorta.

Va poi tenuto conto che, con un solo account di questo servizio è possibile proteggere fino a 6 dispositivi in contemporanea. A testimonianza della flessibilità di NordVPN poi, vi sono app specifiche per piattaforme come:

Windows

macOS

Linux

Android

iOS

Android TV

e tante altre. E per quanto riguarda i costi?

Il piano biennale della sottoscrizione standard di NordVPN può vantare uno sconto del 55%. A ciò si aggiungono i 3 mesi GRATIS che il provider regala ai suoi iscritti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.