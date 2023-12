GPS, design PREMIUM e 25% di sconto: TicWatch Pro 5 a 270€ su Amazon

TicWatch Pro 5 è senza ombra di dubbio lo smartwatch di fascia premium che non puoi assolutamente farti scappare su Amazon, complice un calo di prezzo fuori scala. Infatti, prendendo al volo il già presente sconto del 22% e aggiungendo un coupon del valore di 9€, il wearable del colosso hi-tech può essere tuo al prezzo di appena 270€.

Stiamo parlando di uno smartwatch che non ha assolutamente nulla da invidiare ai modelli più blasonati del momento, sotto nessun punto di vista.

Lo smartwatch premium TicWatch Pro 5 è in super sconto del 25% su Amazon

Basta un rapido sguardo per assaporare fin da subito il suo aspetto premium: il merito è senza ombra di dubbio di una cassa in metallo con ghiera ruotante, un eccellente pannello touch a colori e una batteria che ti accompagna per più di 80 ore con una singola ricarica.

Amatissimo dagli sportivi di tutti i tipi, TicWatch Pro 5 monta anche un precisissimo sensore HR per il tracking del battito cardiaco e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), oltre a un modulo GPS indipendente e l’NFC per i pagamenti rapidi in modalità contactless.

Insomma, cosa vuoi di più da uno smartwatch di fascia premium? Metti subito nel carrello il wearable a marchio TicWatch oggi che puoi acquistarlo risparmiando il 25% su Amazon; inoltre, se fai in fretta, puoi riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con i servizi Prime di Amazon, senza spendere 1€ in più per la spedizione rapida.

