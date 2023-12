GPS, SpO2, Alexa, 14 giorni di autonomia: Amazfit GTS 2 Mini a 80€

Oggi basta davvero un nulla per acquistare su Amazon l’eccellente smartwatch economico Amazfit GTS 2 Mini. Infatti, sfruttando il coupon del 10% presente in pagina, il prezzo del wearable del colosso cinese crolla ad appena 80€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Nonostante il prezzo così conveniente stiamo parlando di un device che non ha assolutamente nulla da invidiare ai competitor più costosi, né dal punto di vista del design né per quanto riguarda le funzionalità smart incluse.

Costa davvero poco Amazfit GTS 2 Mini su Amazon: occasione imperdibile a 80€

Amazfit GTS 2 Mini, infatti, monta un eccellente pannello AMOLED da 1.55 pollici ad alta risoluzione con una cassa in alluminio resistente fino a 50 metri di profondità; sotto il pannello, inoltre, è presente una scheda tecnica di tutto rispetto con tanto di GPS, mega batteria con 14 giorni di autonomia e completa integrazione con Amazon Alexa.

Inoltre, come se non bastasse, lo smartwatch include anche un precisissimo sensore HR per il tracking costante dell’attività cardiaca e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), ma c’è anche il supporto al tracking di più di 68 modalità sportive all’aperto e al chiuso.

Sfruttando il coupon del 10% su Amazon hai finalmente a portata di mano l’ottimo smartwatch economico a marchio Amazfit; fai in fretta e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

