GPU Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC da 12GB con LHR: oltre 100 euro di sconto su Amazon

NVIDIA ha annunciato al pubblico le schede video GeForce RTX 3060 a gennaio 2021, ma nonostante questo sono ancora molto richieste. La GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 è realizzata utilizzando il processo Samsung a 8nm e si basa sull'architettura NVIDIA Ampere. Vengono erogati circa 3.584 CUDA Core, 48 ROP, 112 TMU, 28 RT Core (2a generazione) e 112 Tensor Core (3a generazione), mentre il boost clock è impostato a 1777MHz. Questo chip è accoppiato con 12 GB di memoria GDDR6 su un bus a 192 bit in esecuzione a 15 GHz e fornisce 360 ​​GB/s di larghezza di banda di memoria totale.

La versione di revisione 2.0 indica che questa è una versione con hash rate limitato. Questo prodotto ha un aspetto più discreto rispetto ad alcune altre offerte nel mercato odierno, ma nonostante questo il radiatore a 3 ventole fa il suo lavoro.

Per quanto riguarda le specifiche, su questo modello specifico, GIGABYTE non si discosta troppo da ciò che il design di riferimento NVIDIA richiede, con una velocità di boost clock leggermente superiore di 1837 MHz rispetto alla specifica predefinita di 1777 MHz. Le specifiche della memoria sono identiche a quelle richieste all’interno del progetto di riferimento definito da NVIDIA, il che significa che la maggior parte delle altre modifiche rispetto al progetto di riferimento si trovano all’interno del PCB e del raffreddamento implementato da GIGABYTE. Tutto questo è supportato da una garanzia locale limitata di 3 anni secondo GIGABYTE.

GIGABYTE che utilizza un sistema di raffreddamento a tripla ventola chiamato WINDFORCE 3X Cooling System con ventole a rotazione alternativa e un design unico della ventola a pale. Le tre esclusive ventole da 80 mm utilizzano direzioni di rotazione alternate per ridurre la turbolenza e aumentare la pressione dell’aria. Inoltre, GIGABYTE ha implementato quello che chiamano Screen Cooling, questo è semplicemente un passaggio per l’aria nella parte posteriore della scheda per consentire una migliore dissipazione del calore. Il dissipatore di calore si estende ben oltre il PCB per consentire all’aria di passare attraverso entrambi i lati.

