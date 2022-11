Gran Premio di Valencia Moto GP: come seguire la gara dall'estero

Il Gran Premio di Valencia, valido per la Moto GP, è un evento che si preannuncia imperdibile per gli amanti delle due ruote essendo l’ultimo appuntamento in calendario.

Dopo la vittoria di Francesco Bagnaia nel Gran Premio della Malesia, il pilota italiano si presenta alla sfida decisiva con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo: di fatto, più che una seria ipoteca sul titolo iridato.

Per il pilota francese della Yamaha infatti, potrebbe non bastare neanche una vittoria: in tal caso a Bagnaia basterebbe il quattordicesimo posto per vincere comunque il mondiale. D’altro canto, Enea Bastianini su Ducati e Aleix Espargaró su Aprilia non faranno di certo presenza, cercando di dare il massimo nell’ultimo evento stagionale in calendario.

Una gara che si preannuncia avvincente che prevede, per domenica 6 novembre, la partenza alle ore 14.00. Per poter seguire il Gran Premio di Valencia è possibile utilizzare due distinte soluzioni, ovvero Sky Go o NOW TV.

Per chi si trova all’estero però, anche avere un regolare abbonamento con tali piattaforme può non essere sufficiente. Le limitazioni geografiche legate al copyright infatti, non consentono di accedere ai suddetti servizi al di fuori dei confini nazionali. Una VPN, dunque, risulta l’unica soluzione attuabile.

Il Gran Premio di Valencia Moto GP è l’ultima gara dell’anno: un appuntamento imperdibile

Perché una Virtual Private Network può facilitare la visione della Moto GP?

Ottenendo un indirizzo IP italiano è possibile accedere alle piattaforme di streaming del nostro paese e, avendo un abbonamento alle stesse, seguire senza alcun problema l’evento in questione.

Detto ciò, è chiaro che non tutte le VPN possono gestire in maniera efficace il flusso dati di un live-streaming. In questo contesto, NordVPN è il provider che offre le condizioni migliori.

Stiamo parlando di un’infrastruttura costituita da 3.600 serve ultra-veloci, in grado di rendere le performance delle connessioni degli utenti sempre di alto livello. La tecnologia WireGuard, ottima sia lato prestazioni che sicurezza, abbinata a una severa politica no-log, rendono NordVPN una delle soluzioni più apprezzate nel contesto delle VPN.

E i costi? Grazie alla promozione legata al Black Friday è possibile ottenere il 63% di sconto sul piano biennale, oltre a 3 mesi gratis aggiuntivi di servizio, per un costo di 3,69 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.