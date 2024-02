Grandi prestazioni e portabilità in un dispositivo sottile e leggero: laptop HP 15s (-30%)

Il laptop HP 15s-fq3002sl unisce eleganza, prestazioni e portabilità in un dispositivo sottile e leggero. Dotato di un processore Intel Celeron N4500, 8GB di RAM, e un veloce SSD da 128GB, questo laptop è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di lavoro e intrattenimento.

Con Windows 11 Home modalità S e una serie di funzionalità moderne, è una scelta ideale per chi cerca un laptop versatile e affidabile. Falo tuo su Amazon sfruttando il 30% di sconto a soli 299€: le spedizioni sono veloci, sicure e gratuite coi servizi Prime.

Laptop HP 15s-fq3002sl, design elegante e sottile

Il laptop è dotato di uno schermo da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, offrendo una visualizzazione nitida e dettagliata per godere di video, immagini e documenti con chiarezza. Con il suo design sottile e l’elegante finitura argento, il laptop HP 15s-fq3002sl si distingue per la sua estetica moderna.

Il telaio sottile lo rende facilmente trasportabile, perfetto per chi è sempre in movimento. Alimentato dal processore Intel Celeron N4500 e supportato da 8GB di RAM, questo laptop offre prestazioni affidabili per multitasking fluido e risposta rapida alle attività quotidiane.

L’SSD da 128GB garantisce un accesso rapido ai dati e un avvio veloce del sistema operativo. La combinazione di velocità e capacità di archiviazione sufficiente lo rende ideale per gestire documenti, file multimediali e applicazioni. Preinstallato con Windows 11 Home in modalità S, il laptop offre una piattaforma sicura, veloce e intuitiva. La modalità S migliora la sicurezza e l’efficienza, consentendo di scaricare solo app verificate dal Microsoft Store.

Il laptop è dotato di diverse porte, tra cui USB-C, USB-A, HDMI e un lettore di schede Micro SD/SD. Questa varietà di opzioni offre flessibilità per connettere dispositivi esterni e accessori. La webcam integrata consente videochiamate chiare e partecipative, mentre l’audio nitido arricchisce l’esperienza multimediale durante la riproduzione di contenuti audio e video.

Con un design sottile, prestazioni affidabili e una serie di funzionalità moderne, è adatto a chi cerca un laptop versatile per le attività quotidiane. Allora non esitare ancora, se ti serve un laptop affidabile facci un pensierino e corri a bloccarlo su Amazon al prezzo attuale di 299€. Risparmierai il 33% sul prezzo di listino e ti assicurerai un ottimo portatile. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.