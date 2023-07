Grazie ai Prime Day: SSD Lexar da 1TB Gen3 a meno di 50 euro su Amazon

Se sei alla ricerca di un SSD che possa garantire velocità, affidabilità e una grossa capacità di archiviazione, l’SSD Lexar da 1TB è ciò che fa per te. Questo dispositivo si collega al PC o laptop tramite l’interfaccia M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4, che ti garantisce una trasmissione dei dati fino a 8 volte più veloce rispetto a un SATA tradizionale. Acquistalo ora su Amazon a soli 45,99€ invece di 61,00€.

Con questo Lexar puoi avviare il sistema operativo, caricare le applicazioni e trasferire i file in pochi secondi, grazie alle sue velocità di lettura e scrittura fino a 3500 MB/s e 3000 MB/s, rispettivamente.

Inoltre, con la sua capacità da 1 TB, che ti permette di archiviare tutti i tuoi documenti, foto, video e giochi preferiti senza preoccuparti dello spazio. E come se non bastasse, è anche resistente agli urti e alle vibrazioni, e supporta le funzioni LDPC (Low-Density Parity Check) e TRIM per una maggiore durata e stabilità. Il Lexar NM620 SSD 1TB è il disco a stato solido ideale per gli amanti del PC e dei videogiochi, che vogliono migliorare le prestazioni del loro sistema e godersi un’esperienza fluida e reattiva.

Non perdere questa occasione e approfitta dell’offerta speciale su Amazon, dove potrai acquistare il nuovo SSD Lexar da 1 TB a un prezzo imbattibile: parliamo del 25% di sconto. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

