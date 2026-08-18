A causa dell'orologio al polso questo turista si è beccato una multa salata e ha perso la patente

In Grecia, dall’estate 2026, usare uno smartwatch mentre si guida può costare caro. Se il dispositivo viene considerato una fonte di distrazione al pari dello smartphone, la sanzione può arrivare fino a 350 euro, con la sospensione della patente per 30 giorni.

Le autorità greche stanno infatti rafforzando i controlli sui comportamenti che distolgono l’attenzione dalla strada, anche attraverso nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale. E nel mirino non finiscono soltanto i telefoni: anche guardare o toccare lo smartwatch può diventare problematico, soprattutto se il gesto viene interpretato come un uso attivo del dispositivo.

Smartwatch al volante: quando guardare il polso può diventare un problema

Durante un viaggio può sembrare innocuo dare un’occhiata all’orologio, controllare una vibrazione o leggere una notifica. Con gli smartwatch moderni, però, il confine con lo smartphone è sempre più sottile: si possono leggere messaggi, rispondere alle chiamate, seguire indicazioni del navigatore, cambiare musica e utilizzare diverse applicazioni.

Il problema, per le autorità, è quindi la distrazione del conducente. Non conta soltanto quale dispositivo si sta usando, ma soprattutto se quel gesto porta a togliere lo sguardo dalla strada o a ridurre l’attenzione.

A 100 chilometri orari, un’auto percorre quasi 28 metri in un secondo. Anche un controllo molto rapido dello schermo al polso può quindi tradursi in diversi metri percorsi senza prestare piena attenzione a ciò che accade davanti.

Telecamere AI e verifica degli agenti contro le distrazioni

La stretta sui comportamenti al volante passa anche attraverso nuove telecamere AI installate su alcune strade greche. I sistemi analizzano le immagini dei veicoli in transito e possono segnalare atteggiamenti compatibili con l’uso di dispositivi elettronici, come lo sguardo rivolto verso il basso o movimenti ripetuti delle mani.

La segnalazione automatica, però, non equivale direttamente a una multa. Le immagini vengono sottoposte alla verifica di un agente di polizia, che deve stabilire se il comportamento ripreso costituisca effettivamente un’infrazione.

È proprio qui che lo smartwatch entra in una zona meno definita rispetto al cellulare. Le norme tradizionali sono state scritte quando i dispositivi indossabili non avevano ancora le funzioni attuali, ma ciò non significa che il loro utilizzo sia automaticamente consentito. Se il comportamento mostra una distrazione evidente, il fatto che si tratti di un orologio e non di uno smartphone può non essere sufficiente a escludere una contestazione.

In Grecia multe fino a 350 euro e patente sospesa

Se l’uso dello smartwatch al volante viene equiparato a quello del telefono, in Grecia la sanzione può arrivare a 350 euro, accompagnata dal ritiro della patente per 30 giorni. Un rischio particolarmente rilevante per chi si trova nel Paese in vacanza, magari alla guida di un’auto a noleggio.

Esiste inoltre una seconda possibilità. L’articolo 16 del codice della strada greco impone al conducente di mantenere costantemente il controllo del veicolo e la necessaria attenzione alla circolazione. Se l’utilizzo del dispositivo viene considerato una violazione di questo principio, può scattare una sanzione di 150 euro con 20 giorni di sospensione della patente.

Le regole valgono anche per gli automobilisti stranieri. Chi guida in Grecia, compresi i turisti italiani, è quindi tenuto a rispettare le norme locali indipendentemente dal Paese in cui è stata rilasciata la patente.

Non solo Grecia: cresce l’attenzione sugli smartwatch alla guida

Il tema non riguarda soltanto la Grecia. Nel Regno Unito, per esempio, le norme includono in modo più esplicito anche gli smartwatch tra i dispositivi che non devono essere utilizzati dal conducente durante la marcia. La sanzione prevista può arrivare a 200 sterline, oltre alla decurtazione di sei punti sulla patente britannica.

La tendenza è chiara: i controlli si stanno spostando dal singolo dispositivo al comportamento del conducente. Smartphone, smartwatch e altri strumenti digitali possono diventare un problema nel momento in cui sottraggono attenzione alla strada.

Per chi viaggia in auto, la soluzione più semplice è limitare le notifiche prima della partenza, utilizzando quando disponibile la modalità guida o le funzioni di concentrazione dello smartwatch. Una vibrazione al polso può sembrare un dettaglio, ma durante la guida bastano pochi secondi di distrazione per trasformarlo in un rischio — e, in Grecia, anche in una sanzione pesante.