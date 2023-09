Grosso, curvo e velocissimo! Questo monitor è da veri Pro ed è SUPERSCONTATO!

LC-Power Monitor Gaming Curvo 27″ è un display di grande qualità, capace di sorprendere i giocatori PC più smaliziati con le sue caratteristiche da primo delle classe e soprattutto da un prezzo davvero fuori di testa! Stiamo parlando di un monitor che può fregiarsi ora anche dell’ambito Oscar di campione del rapporto qualità prezzo! Il maxi sconto Amazon è davvero eccezionale: un sontuoso sconto MENO 27% che fa precipitare il prezzo da 259,09 euro a 189 euro tondi tondi. Davvero un’offerta da non sottovalutare, acquisto caldamente consigliato!

Super veloce, super performante!

Una delle caratteristiche principali di LC-Power Monitor Gaming Curvo 27″ è il suo pannello curvo da 27 pollici. Con una curvatura ottimizzata, il monitor offre un campo visivo più ampio rispetto ai monitor piatti tradizionali, avvolgendo l’utente nell’azione e creando un’esperienza di gioco più coinvolgente. La curvatura ottimizzata aiuta anche a ridurre l’affaticamento visivo, consentendo agli utenti di giocare per periodi più lunghi senza sforzare gli occhi.

A rendere la visione ancor più avvolgente troviamo un design senza cornice, bordi sottilissimi quindi, perfetti quindi per una eventuale configurazione multimonitor.

Le prestazioni sono quelle di un monitor per veri Pro. Angolo di visione amplissimo, tempo di risposta di 4 ms e soprattutto una clamorosa frequenza di aggiornamento di ben 144htz!

La connettività di LC-Power Monitor Gaming Curvo 27″ è completa, con porte HDMI, DisplayPort e VGA, consentendo di collegare facilmente il monitor a diverse sorgenti, come PC, console o laptop. Il monitor dispone anche di un’uscita audio per collegare altoparlanti esterni o cuffie.

Per quanto riguarda l’ergonomia, LC-Power Monitor Gaming Curvo 27″ offre una serie di opzioni di regolazione per adattarsi alle preferenze personali dell’utente. È possibile regolare l’inclinazione dello schermo, ruotare l’angolo di visione e regolare l’altezza del monitor per ottenere la posizione ottimale per il gioco.

E per non farsi mancare nulla LC-Power Monitor Gaming Curvo 27″ è dotato di una serie di funzionalità aggiuntive, come la modalità Low Blue Light, che riduce l’emissione di luce blu, dannosa per gli occhi, per ridurre l’affaticamento visivo durante le sessioni di gioco prolungate e Adaptive Sync. Con questa tecnologia le frequenze di aggiornamento della scheda grafica e del monitor sono sincronizzate per eliminare tearing e stuttering.

Super monitor e quindi super offerta! LC-Power Monitor Gaming Curvo 27″ è un display dotato di caratteristiche top da veri Pro ad un prezzo clamoroso MENO 27% solo su Amazon!

