Se hai visto i 212 GB richiesti da GTA 6 per l’installazione locale e hai pensato “non ho abbastanza spazio”, la notizia di questo mese fa decisamente al caso tuo. Il cloud gaming — ovvero la possibilità di giocare in streaming senza scaricare nulla sul proprio dispositivo — è arrivato ufficialmente su GTA 6, aprendo le porte a chi vuole godersi il titolo di Rockstar Games su PlayStation 5, PlayStation Portal e Xbox, senza occupare nemmeno un megabyte di storage.

Cosa significa giocare GTA 6 in cloud gaming

Il cloud gaming funziona in modo semplice: invece di far girare il gioco sulla tua console o sul tuo PC, è un server remoto a fare tutto il lavoro. Tu ricevi soltanto il flusso video, come se stessi guardando uno streaming, e invii i tuoi comandi. Il risultato è che puoi giocare senza installare nulla, anche su dispositivi che normalmente non reggerebbero un titolo così pesante.

Nel caso di GTA 6, questo è particolarmente rilevante: 212 GB di spazio su disco non sono pochi, e molti giocatori si ritrovano già con l’SSD della PS5 quasi pieno. Con il cloud streaming, quel problema semplicemente non esiste. Avvii il gioco, aspetti pochi secondi e sei dentro Los Santos — senza attese da download, senza aggiornamenti da installare prima di poter giocare.

Disponibilità su PS5, PS Portal e Xbox

La funzione è stata aggiunta a novembre 2026, dopo il lancio del gioco, e copre tre piattaforme principali. Su PlayStation 5, il cloud streaming di GTA 6 è accessibile agli abbonati a PlayStation Plus Premium, il piano più alto dell’abbonamento Sony. Su PlayStation Portal — il dispositivo portatile di Sony pensato per lo streaming — la situazione è ancora più interessante: puoi giocare a GTA 6 in cloud senza avere una PS5 accesa a casa. Non serve quindi che la console sia in standby nel salotto: il gioco gira direttamente sui server di Sony.

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GTA 6 è inoltre disponibile tramite Xbox Cloud Gaming, la soluzione Microsoft per lo streaming dei giochi. Anche qui, l’idea è la stessa: giochi senza scaricare nulla, direttamente dal cloud.

Il costo dell’abbonamento PlayStation Plus Premium

Attenzione a un dettaglio che non va sottovalutato. L’accesso al cloud streaming su PlayStation richiede un abbonamento attivo a PlayStation Plus Premium, che negli Stati Uniti costa 19,99 dollari al mese. Ma c’è una condizione aggiuntiva importante: il gioco non è incluso nel catalogo. Devi già possedere una copia di GTA 6 per poterlo avviare in streaming. L’abbonamento ti dà accesso alla tecnologia, non al titolo.

In pratica significa che devi mettere in conto due spese distinte: l’acquisto del gioco e il costo mensile del piano Premium. Non è un abbonamento “all-inclusive” come potrebbe sembrare a prima vista.

Vantaggi concreti rispetto al download tradizionale

Mettendo da parte i costi, i vantaggi del gta 6 cloud gaming rispetto all’installazione classica sono concreti e immediati:

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Nessuno spazio occupato: quei 212 GB restano liberi per altri giochi o dati.

quei 212 GB restano liberi per altri giochi o dati. Avvio rapido: non devi aspettare ore di download o aggiornamenti prima di giocare.

non devi aspettare ore di download o aggiornamenti prima di giocare. Flessibilità su PS Portal: puoi giocare dal divano, dal letto o in viaggio, senza portarti dietro la console.

puoi giocare dal divano, dal letto o in viaggio, senza portarti dietro la console. Aggiornamenti trasparenti: le patch vengono applicate lato server, senza interruzioni sul tuo dispositivo.

Il limite principale, come per qualsiasi soluzione in streaming, è la dipendenza dalla connessione internet. Una connessione instabile o lenta può tradursi in immagini sgranate, micro-lag o interruzioni. Non esistono requisiti ufficiali pubblicati al momento, ma è ragionevole aspettarsi che una connessione stabile e veloce faccia una differenza sostanziale nell’esperienza di gioco.

Chi conviene davvero e chi no

Il gta 6 cloud gaming su PlayStation è particolarmente utile per chi ha già un abbonamento PlayStation Plus Premium attivo e possiede il gioco, ma non ha spazio sull’SSD. In questo caso, lo streaming diventa una scelta intelligente e senza costi aggiuntivi.

Chi invece non è ancora abbonato al piano Premium dovrà valutare se il costo mensile vale la comodità di non scaricare il gioco. Se hai già spazio disponibile e una connessione non eccezionale, l’installazione locale resta probabilmente l’opzione più stabile e conveniente nel lungo periodo.

Per chi usa PlayStation Portal come dispositivo principale per il gaming portatile, il discorso cambia: la possibilità di giocare a un titolo come GTA 6 senza una PS5 fisicamente connessa alla rete di casa è una novità significativa, che amplia concretamente le possibilità d’uso del dispositivo. Puoi approfondire la funzionalità direttamente sulla pagina di Engadget dedicata al cloud streaming di GTA 6.

In sintesi, il cloud streaming porta GTA 6 su dispositivi e situazioni che prima erano escluse, abbattendo la barriera dei 212 GB di installazione. Vale la pena attivarlo se sei già nel sistema PlayStation Plus Premium — altrimenti, fai prima i conti e poi decidi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.