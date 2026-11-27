Giocare a GTA VI per 80 ore può costare da 6 a quasi 15 euro di elettricità, secondo una stima tedesca che include console e TV.

Il conto cambia con il televisore, le impostazioni dell’immagine e il prezzo del kilowattora. La stima del fornitore Rabot Energy, ripresa da GIGA, usa i prezzi tedeschi del fine settimana di lancio. Per capire cosa succede sulla bolletta di casa è più utile partire dalla potenza di console e schermo e fare due conti con la propria offerta. Anche l’HDR può pesare parecchio, soprattutto se il televisore alza la luminosità durante le partite.

Quanto costa giocare a GTA VI secondo la stima tedesca

Nel confronto di Rabot Energy, l’abbinamento meno costoso è Xbox Series S con il televisore in modalità standard. Per 80 ore di gioco la stima è di circa 6 euro. All’altro estremo, una PlayStation 5 con TV in HDR si avvicina a 15 euro. Le cifre descrivono configurazioni diverse e includono entrambi gli apparecchi. Le 80 ore sono la durata assunta per il confronto.

Il dato più utile per chi gioca in salotto riguarda il televisore da 55 pollici citato da GIGA. Su uno degli apparecchi esaminati, il consumo è passato da 76 a 191 watt con l’HDR. La differenza è di 115 watt, pari a 9,2 kWh in 80 ore. Ogni modello gestisce la luminosità a modo suo, quindi per sapere se il divario si ripete a casa serve una misura sul proprio schermo.

Misuratore da presa collegato alla console

Come stimare il costo sulla bolletta italiana

Parti dai watt medi durante una partita. Sony pubblica dati sul consumo della PS5 ottenuti con tre giochi, che si possono usare come riferimento indicativo. Per un esempio semplice, ipotizziamo 200 watt per la console e 100 per la TV. Insieme fanno 300 watt, cioè 0,3 kilowatt. Per due ore di gioco il consumo è di 0,6 kWh. Con un prezzo ipotetico di 30 centesimi per kWh, sono 18 centesimi.

Alla stessa potenza e allo stesso prezzo, 80 ore corrispondono a 24 kWh e a circa 7,20 euro. Per rifare il conto cerca la quota per consumi negli elementi di dettaglio della bolletta, come spiega ARERA. Se il contratto prevede prezzi per fascia, usa quello applicabile quando si gioca. Dividere tutta la bolletta per i kWh può alterare la stima perché nel totale sono comprese anche spese fisse.

Come misurare il consumo della propria postazione

Un misuratore da presa può registrare i kWh durante una normale sessione. Misura la console e il televisore separatamente, per un intervallo simile, poi somma i due valori. Se usi anche una soundbar, puoi includere il suo consumo. Conviene misurare una partita vera, con le impostazioni abituali, perché il menu della console e le scene di gioco possono avere consumi diversi.

Per vedere quanto incide l’immagine, prova due sessioni simili con HDR e modalità standard. Annota il consumo e controlla anche come cambia la resa sullo schermo. Se in casa si gioca ogni giorno, moltiplica il dato misurato per le ore effettive e per il tuo prezzo al kWh. È il modo più diretto per capire quanto pesa quella postazione sulla spesa di un mese.