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GTA 6 è uscito il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e se hai già messo le mani sul gioco ti sarai subito accorto di una cosa: il titolo gira a 30 fps, senza alcuna modalità performance annunciata al lancio. Configurare correttamente le impostazioni TV e HDR su PS5 diventa quindi fondamentale per ottenere la migliore esperienza visiva possibile, evitando judder fastidioso, input lag inutile e colori spenti. Questa guida ti spiega esattamente cosa fare, passo dopo passo.

Perché i 30 fps di GTA 6 richiedono una configurazione specifica

Trenta fotogrammi al secondo sono una scelta precisa di Rockstar Games, che ha privilegiato la fedeltà visiva rispetto alla fluidità. In pratica significa che ogni frame dura circa 33 millisecondi: un margine stretto in cui qualsiasi impostazione sbagliata del televisore può trasformare un’immagine cinematografica in qualcosa di tremolante e scomodo da guardare.

Il problema principale si chiama judder — un termine tecnico che indica il tremolio percepibile quando i frame non vengono riprodotti a intervalli regolari. Su un televisore OLED, ad esempio, questo effetto è particolarmente evidente a 30 fps se la catena di segnale non è configurata correttamente. Aggiungici un ritardo di input inutile e hai una combinazione che rende il gioco meno reattivo di quanto dovrebbe essere.

Vale la pena dedicare venti minuti alle impostazioni prima di iniziare a giocare. La differenza è concreta e percepibile.

Attiva il Game Mode sul televisore: la prima cosa da fare

Il primo intervento riguarda il tuo TV, non la console. La maggior parte dei televisori moderni applica automaticamente una serie di elaborazioni all’immagine — riduzione del rumore, miglioramento dei contorni, interpolazione dei frame — che aggiungono latenza e alterano l’immagine originale del gioco.

La soluzione è attivare il Game Mode, chiamato in alcuni televisori Auto Low Latency Mode o ALLM. In pratica è una modalità che disattiva quasi tutte le elaborazioni automatiche e riduce drasticamente l’input lag — cioè il ritardo tra il momento in cui premi un tasto e quello in cui l’azione appare sullo schermo.

Come attivarlo dipende dal brand del tuo televisore:

Samsung: Impostazioni → Generale → Impostazioni schermo esterno → Game Mode On

Impostazioni → Generale → Impostazioni schermo esterno → Game Mode On LG: Impostazioni → Display → Game Optimizer

Impostazioni → Display → Game Optimizer Sony: Impostazioni → Display e suono → Uscita video → Modalità gioco

Se il tuo televisore supporta l’ALLM, PS5 e Xbox Series X|S lo attivano automaticamente appena rilevano un segnale di gioco. Verifica però nelle impostazioni del TV che la funzione sia abilitata.

Configurare le impostazioni GTA 6 HDR PS5: colori, luminosità e segnale

L’HDR — High Dynamic Range — è la tecnologia che permette al televisore di mostrare una gamma di luminosità molto più ampia rispetto allo standard. Su PS5, l’HDR è gestito direttamente dalla console e va configurato correttamente per evitare immagini sovraesposte o colori slavati.

Ecco i passaggi da seguire su PS5:

Vai in Impostazioni → Schermo e video → Uscita video → HDR

Seleziona Regola HDR e segui la procedura guidata di calibrazione della console

Assicurati che il tuo televisore abbia l’HDR attivo sull’ingresso HDMI corretto — spesso va abilitato manualmente nelle impostazioni dell’ingresso

Un errore comune è lasciare attivo il motion smoothing del televisore anche in HDR. Questa funzione — chiamata anche motion interpolation o “effetto soap opera” — genera frame artificiali per simulare una maggiore fluidità, ma su contenuti a 30 fps produce artefatti visivi e un aspetto plasticoso. Disattivala sempre quando giochi.

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Il problema del VRR e la zona morta a 48Hz su PS5

Qui entra in gioco un dettaglio tecnico che molti non conoscono. Il VRR — Variable Refresh Rate — è una tecnologia che sincronizza il refresh rate del televisore con quello della console, eliminando lo screen tearing (la spaccatura orizzontale dell’immagine) e rendendo il movimento più fluido.

Il problema è che su PS5 standard il VRR si disattiva automaticamente quando il frame rate scende sotto i 48Hz. Poiché GTA 6 gira a 30 fps, ci troviamo esattamente in questa “zona morta del VRR”: la tecnologia non interviene e il televisore gestisce i frame in modo meno efficiente.

La soluzione più efficace è forzare l’uscita della console a 120Hz. In questo modo la PS5 invia al televisore un segnale a 120Hz e ripete ogni frame quattro volte (30 × 4 = 120), ottenendo intervalli perfettamente regolari. Il risultato è un movimento molto più uniforme, senza il judder tipico dei 30 fps su OLED.

Per farlo su PS5:

Vai in Impostazioni → Schermo e video → Uscita video → Frequenza di aggiornamento video

Imposta su 120Hz

Verifica che il tuo televisore supporti il 120Hz tramite HDMI 2.1 — senza questo standard, l’opzione non sarà disponibile

Questa tecnica sfrutta la Low Framerate Compensation (LFC), che permette di eliminare il judder anche senza VRR attivo. Non tutti i televisori la gestiscono allo stesso modo, ma su pannelli OLED recenti la differenza è netta.

Xbox Series X|S e Xbox Cloud Gaming: cosa cambia

Su Xbox Series X la configurazione è simile a quella PS5. Vai in Impostazioni → Generale → Impostazioni TV e display → Opzioni video e abilita il refresh a 120Hz se il tuo televisore lo supporta. L’ALLM su Xbox è attivo per impostazione predefinita.

Un caso particolare riguarda Xbox One: GTA VI è disponibile anche su questa console tramite Xbox Cloud Gaming, accessibile dall’1 di notte del giorno di lancio. Il gioco gira con le impostazioni grafiche di Xbox Series S, quindi le aspettative visive devono essere ridimensionate rispetto alla versione nativa. In questo caso non ha senso configurare VRR o 120Hz, perché il segnale è in streaming.

Chi ha una PS5 Pro ha un vantaggio concreto: la console offre immagini più nitide grazie alla tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) e ombre con ray tracing che la PS5 base non ha. Le impostazioni TV restano le stesse, ma il punto di partenza visivo è superiore.

Checklist rapida prima di avviare GTA 6

Prima di entrare in gioco, controlla questi punti:

Game Mode / ALLM attivo sul televisore sull’ingresso HDMI corretto

sul televisore sull’ingresso HDMI corretto Motion smoothing disattivato nelle impostazioni immagine del TV

nelle impostazioni immagine del TV HDR abilitato sia sulla console che sull’ingresso HDMI del televisore

sia sulla console che sull’ingresso HDMI del televisore Calibrazione HDR eseguita tramite la procedura guidata di PS5 o Xbox

eseguita tramite la procedura guidata di PS5 o Xbox Uscita a 120Hz impostata sulla console (richiede HDMI 2.1 sul TV)

impostata sulla console (richiede HDMI 2.1 sul TV) VRR abilitato nelle impostazioni della console, anche se a 30 fps entrerà in gioco solo in certi scenari

Per approfondire le specifiche tecniche dell’HDMI 2.1 e verificare la compatibilità del tuo televisore, puoi fare riferimento alla documentazione ufficiale di HDMI Forum.

Trenta fps non sono un limite insormontabile: con la configurazione giusta, GTA 6 su PS5 offre un’esperienza visiva solida, cinematografica e priva di quei difetti tecnici che rendono scomodo giocare a lungo. Bastano pochi minuti di setup per trasformare un’esperienza mediocre in qualcosa di decisamente più soddisfacente — e con un gioco di questa portata, vale ogni secondo speso nelle impostazioni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.