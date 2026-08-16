Netflix a fine agosto regalerà agli utenti uno dei prodotti più attesi degli ultimi 10 anni

Netflix offrirà ai suoi abbonati, giovedì 27 agosto, un’anteprima di “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”, la nuova presentazione di Rockstar Games dedicata a GTA VI. Il filmato sarà disponibile sulla piattaforma alle 15 ET, le 21 in Italia: un accesso anticipato a uno dei giochi più attesi degli ultimi anni.

La finestra esclusiva: orari, piattaforme e accesso per gli abbonati Netflix

L’anteprima durerà poche ore. Gli iscritti a Netflix potranno vedere “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” il 27 agosto alle 15 ET: mezzogiorno sulla costa pacifica americana, 20 nel Regno Unito e 21 in Italia.

La stessa presentazione arriverà poi anche fuori da Netflix, senza bisogno di abbonamento, alle 21 ET sul canale YouTube di Rockstar Games e sul sito ufficiale di Grand Theft Auto VI. In Italia significherà le 3 del mattino del 28 agosto. Non si tratta quindi di un’esclusiva permanente, ma di un’anteprima a tempo.

Gli utenti Netflix possono già attivare un promemoria dalla scheda dedicata a GTA VI. L’operazione punta soprattutto a concentrare l’attenzione sulla piattaforma nelle ore precedenti alla diffusione pubblica del filmato.

Cosa sappiamo di GTA VI: Jason, Lucia, Leonida e lancio su console

Rockstar ha già mostrato alcuni elementi centrali di GTA VI, anche se non ha spiegato nel dettaglio cosa verrà mostrato nella presentazione del 27 agosto. I protagonisti saranno Jason e Lucia, una coppia criminale al centro di una storia ambientata nello Stato immaginario di Leonida, ispirato alla Florida, con Vice City come rilettura di Miami.

La descrizione promozionale citata da Netflix parla di un colpo apparentemente semplice finito male e di una cospirazione criminale che attraversa Leonida, costringendo i due protagonisti a fidarsi l’uno dell’altra per sopravvivere.

Il gioco è atteso per il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento, nelle fonti consultate, non risulta confermata una versione PC.

I preordini sarebbero partiti il 25 giugno 2026, con una Standard Edition da 79,99 dollari e una Ultimate Edition da 99,99 dollari, quest’ultima con veicoli, armi, abiti e contenuti aggiuntivi.

La versione fisica, secondo Rockstar, includerà un codice per il download digitale e il Vintage Vice City Pack, ma non un disco. Tra gli extra vengono citati una Vapid Stanier del 1955, un garage, abiti retrò, acconciature e una livrea per arma dal gusto tropicale.

Perché una preview videoludica diventa un evento da streaming

La scelta racconta anche un cambiamento nel modo in cui vengono presentati i grandi videogiochi. Una preview che fino a pochi anni fa sarebbe stata pubblicata direttamente su YouTube o durante un evento di settore viene trattata come un contenuto da piattaforma streaming, con un orario preciso, un accesso anticipato e la possibilità di impostare un promemoria.

Per Netflix significa legare il proprio nome a una delle conversazioni videoludiche più attese del momento. Per Rockstar, invece, è un modo per tenere alta l’attenzione sul gioco prima dell’uscita prevista per il 19 novembre.

Chi non è abbonato potrà comunque vedere la presentazione poche ore dopo, gratuitamente, sui canali ufficiali di Rockstar Games. La differenza sta quindi soprattutto nella possibilità di assistere alla prima diffusione e partecipare subito alle reazioni che seguiranno.