Guanti torcia con mini torce a LED: con 13€ ti semplificano la vita e il lavoro

Oggi su Amazon trovi uno di quegli oggetti che a volte non riesci a immaginare che esistano, ma che poi una volta scoperti, ti accorgi che sono super utili e come mai non li hai cercati prima: come questi incredibili guanti torcia al Led, che puoi fare tuoi a soli 13 euro con spedizioni gratuite. Uno sconto del 42% verrà applicato in automatico alla cassa, permettendoti di pagare, appunto, la cifra che ti abbiamo indicato. Ma affrettati, l’offerta scade tra poche ore.

Guanti torcia al Led: regalo SUPER a 13€

Quante volte ci troviamo a dover fare qualche lavoretto urgente di manutenzione praticamente al buio? Magari è andata via la corrente in casa, oppure siamo rimasti in panne di sera con l’auto e abbiamo bisogno di dare un’occhiata dentro al cofano. Con questa coppia di guanti risolvi tutti questi problemi. Con loro non è più necessario lavorare con una torcia o portare con sé una lampada frontale ingombrante:. In più mantieni le mani libere mentre lavori.

I guanti a led sono realizzati in tessuto ecologico, resistente, rifinito e traspirante. In più hanno una struttura elasticizzata che li rende confortevoli da indossare. Hanno perfino un cinturino da polso regolabile con nastro in velcro di alta qualità. Il morbido tessuto elasticizzato è dotato di due luci super LED per aiutarti a lavorare più facilmente in ambienti bui e poco visibili. Funzionano con due batterie cr2016 ultrasottili.

Non siete ancora convinti? E se vi dicessi che i guanti sono adatti a tutti, sia a uomini che a donne? Che sulla parte superiore ogni guanto è dotato di un piccolo alloggio per ospitare le due batterie mini stilo? Insomma, fidatevi sulla parola: questi guanti sono super utili e a questo prezzo praticamente regalati. Falli tuoi a soli 13€ con tanto di spedizioni gratuite offerte da Amazon. Ma affrettati, l’offerta scade tra poche ore.

