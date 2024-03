Guarda Disney+ a 1,99 euro al mese per tre mesi grazie alla nuova promo

Il piano Standard con pubblicità di Disney+ è in promozione a 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro, per effetto del 75% di sconto. Si tratta di una promo importante, disponibile in un momento dell’anno particolarmente favorevole.

Il 15 marzo arriverà in esclusiva il film Taylor Swift: The Eras Tour, campione di incassi del 2023, in una versione estesa rispetto alla pellicola del cinema grazie a cinque bonus track, per una durata complessiva di 3 ore e 30 minuti. Sempre nel mese di marzo continueranno a uscire i nuovi episodi di Shogun, la serie evento ambientata nel Giappone feudale del XVII secolo.

Disney+ a 1,99 euro al mese per tre mesi: che cosa guardare a marzo

Un’altra delle novità più interessanti di marzo per il catalogo Disney+ è la serie mistery Morte e altri dettagli, con protagonisti Mandy Patinkin e Violett Beane, che interpretano una coppia di investigatori stralunata. La Beane presta il volto a Imogene Scott, una giovane donna orfana di madre, mentre Mandy Patinkin è Rufus Cotesworth, il più grande detective al mondo ora in pensione.

Come è naturale che sia, però, gran parte dell’attenzione mediatica sarà rivolta interamente al film-concerto di Taylor Swift, che con oltre 261 milioni di dollari al botteghino è la pellicola di questa tipologia che ha guadagnato di più nella storia del cinema.

Ogni martedì invece uscirà un nuovo episodio della serie televisiva Shogun. Basata sull’omonimo romanzo storico scritto da James Clavell nella metà degli anni Settanta, ha tra i suoi protagonisti uno straordinario Hiroyuki Sanada nei panni di Lord Yoshii Toranaga.

La promozione è disponibile su questa pagina e sarà valida fino al 14 marzo.

